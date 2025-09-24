मंडी: लारजी बांध में 28 सितंबर से गाद सफाई, छोड़ा जाएगा 2000 क्यूसेक पानी; नदी किनारे हाई अलर्ट जारी

मंडी के लारजी बांध से 28 सितंबर को गाद निकालने के लिए सुबह 6 बजे गेट खोले जाएंगे और 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। व्यास नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। गाद सफाई 29 सितंबर तक चलेगी। विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।

जागरण संवाददाता, मंडी। लारजी बांध में एकत्रित गाद की निकासी के लिए 28 सितंबर सुबह छह बजे से गेट खोलकर लगभग 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। इस दौरान लारजी से पंडोह बांध तक व्यास नदी किनारे रहने वाले सभी निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

गाद निकासी का कार्य 29 सितंबर सुबह छह बजे तक चलेगा। वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता, सिविल डिवीजन, एचपीएसइबीएल थलौट अजय ठाकुर बताया कि गाद की सफाई एक नियमित प्रक्रिया है, जिससे बांध की क्षमता व जल प्रवाह सुचारू रहता है। उन्होंने चेतावनी दी कि पानी का प्रवाह अचानक बढ़ने के कारण किसी भी व्यक्ति को इस अवधि में नदी किनारे नहीं जाना चाहिए और न ही अपने पशुओं को वहां ले जाना चाहिए। बांध के गेट खोलने के समय विद्युत गृह में उत्पादन पूर्ण रूप से बंद रहेगा।