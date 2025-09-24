Language
    मंडी: लारजी बांध में 28 सितंबर से गाद सफाई, छोड़ा जाएगा 2000 क्यूसेक पानी; नदी किनारे हाई अलर्ट जारी

    By Hansraj Saini Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:07 PM (IST)

    मंडी के लारजी बांध से 28 सितंबर को गाद निकालने के लिए सुबह 6 बजे गेट खोले जाएंगे और 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। व्यास नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। गाद सफाई 29 सितंबर तक चलेगी। विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।

    गाद की निकासी के लिए 28 सितंबर को लारजी बांध से छोड़ा जाएगा पानी (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, मंडी। लारजी बांध में एकत्रित गाद की निकासी के लिए 28 सितंबर सुबह छह बजे से गेट खोलकर लगभग 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। इस दौरान लारजी से पंडोह बांध तक व्यास नदी किनारे रहने वाले सभी निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

    गाद निकासी का कार्य 29 सितंबर सुबह छह बजे तक चलेगा। वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता, सिविल डिवीजन, एचपीएसइबीएल थलौट अजय ठाकुर बताया कि गाद की सफाई एक नियमित प्रक्रिया है, जिससे बांध की क्षमता व जल प्रवाह सुचारू रहता है।

    उन्होंने चेतावनी दी कि पानी का प्रवाह अचानक बढ़ने के कारण किसी भी व्यक्ति को इस अवधि में नदी किनारे नहीं जाना चाहिए और न ही अपने पशुओं को वहां ले जाना चाहिए। बांध के गेट खोलने के समय विद्युत गृह में उत्पादन पूर्ण रूप से बंद रहेगा।

    सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग की ओर से सायरन बजाकर व प्रचार वाहनों के माध्यम से लोगों को समय-समय पर सूचित किया जाएगा। अजय ठाकुर ने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे इस अवधि में सावधानी बरतें और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें ताकि किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि न हो।