मंडी: नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा मुख्य अध्यापक, गुस्साए ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल; कार्रवाई की मांग

मंडी जिले के गोहर में एक प्राथमिक स्कूल के मुख्य अध्यापक शराब पीकर स्कूल पहुंचे। बच्चों की परीक्षा के दौरान हुई इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। अध्यापक की हालत खराब थी और उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है और कार्रवाई की मांग की है। शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं।

जागरण, गोहर। मंडी जिले के गोहर उपमंडल के चैलचौक शिक्षा खंड की प्राथमिक पाठशाला गराड़ीगाड़ का मुख्यअध्यापक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गया। घटना उस समय की है, जब स्कूल में बच्चाें की परीक्षाएं चल रही थीं। अध्यापक की हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और उसके मुंह व आंख के नीचे चोट के निशान थे, जिससे खून टपक रहा था। घटना की सूचना मिलते ही कई ग्रामीण और बच्चाें के अभिभावक स्कूल पहुंच गए। उन्होंने मौके पर अध्यापक का वीडियो भी बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान गुशाल सिंह ने इस घटना की जानकारी पंचायत उपप्रधान संतोष कुमार को दी। पंचायत उपप्रधान मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तुरंत प्रारंभिक शिक्षा खंड अधिकारी चैलचौक और गोहर पुलिस को भी सूचित किया, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई।

पंचायत उपप्रधान संतोष कुमार का कहना है कि यह अध्यापक पहले भी कई बार शराब पीकर स्कूल आता रहा है और इसको लेकर कई बार विभाग में शिकायत भी की गई, लेकिन हर बार मामले को नजरअंदाज कर दिया गया। स्थानीय अभिभावकों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है।

उन्होंने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि आरोपित शिक्षक के विरुद्ध तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रारंभिक शिक्षा खंड अधिकारी देवेंद्र धर्माणी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मौके पर घटना की जांच करने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।