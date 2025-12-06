Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंडी में भालू ने भेड़पालक पर किया हमला, मुंह बुरी तरह से क्षत-विक्षत; कुत्तों ने बचाई जान

    By Mukesh Kumar Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:26 PM (IST)

    मंडी में एक भालू ने भेड़पालक पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। भेड़पालक के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। उसके पालतू कुत्तों ने भालू पर ह ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मंडी में भालू के हमले में घायल अमर चंद।

    जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में दिलदहलाने वाला हादसा पेश आया है। ऋषि पराशर घाटी के जंगल में भालू ने भेड़ पालक पर हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। भेड़पालक के कुत्तों ने भालू पर हमला कर मालिक की जान बचाई। लेकिन भालू के हमले में व्यक्ति का मुंह बुरी तरह से क्षत-विक्षत हो गया है। 

    पीड़ित की पहचान अमर चंद निवासी शूरन के रूप में हुई है। भालू ने अमर चंद का मुंह बुरी तरह से नोंच दिया है। उसका जबड़ा व नाक भालू ने नष्ट कर दिया है और आंखें भी क्षत-विक्षत हो गई हैं। जान बचाने के लिए घायल हालत में ही अमर चंद 500 मीटर तक सड़क पर भागकर आया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिवार के सदस्यों ने एंबुलेंस में मंडी पहुंचाया घायल

    आगे उसकी हालत की सूचना मिलते ही उसके स्वजन 108 एंबुलेंस के जरिये उसे मंडी जोनल अस्पताल लेकर गए, जहां से उसकी हालत को देखते हुए एम्स बिलासपुर रेफर किया गया है। 

    भेड़-बकरियां लेकर जंगल गया था अमर चंद

    सेगली पंचायत के रहने वाले अमर चंद अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में गए थे। दोपहर के समय वहां पर एकाएक भालू ने उन पर हमला कर दिया। भालू ने उनका मुंह बुरी तरह से नोच डाला, इसी बीच उनके साथ गए कुत्तों ने भालू पर हमला किया और खूंखार जानवर वहां से भाग गया। 

    चेहरे की होगी सर्जरी

    घायल अमर चंद की हालत गंभीर बनी हुई है। जोनल अस्पताल मंडी के एमएस डा. दिनेश ठाकुर ने बताया कि अमर चंद को उपचार के बाद एम्स बिलासपुर रेफर किया गया है। उनकी चेहरे की सर्जरी होनी है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: चंबा में शादी समारोह के दौरान चल रहा था नाच-गाना और भरभरा कर गिरी छत, 30 महिलाएं मलबे समेत पहुंचीं नीचे

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: मंडी में 600 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, दोस्त की शादी में जा रहे सेना के 2 जवानों की मौत 