मंडी में भालू ने भेड़पालक पर किया हमला, मुंह बुरी तरह से क्षत-विक्षत; कुत्तों ने बचाई जान

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में दिलदहलाने वाला हादसा पेश आया है। ऋषि पराशर घाटी के जंगल में भालू ने भेड़ पालक पर हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। भेड़पालक के कुत्तों ने भालू पर हमला कर मालिक की जान बचाई। लेकिन भालू के हमले में व्यक्ति का मुंह बुरी तरह से क्षत-विक्षत हो गया है।



पीड़ित की पहचान अमर चंद निवासी शूरन के रूप में हुई है। भालू ने अमर चंद का मुंह बुरी तरह से नोंच दिया है। उसका जबड़ा व नाक भालू ने नष्ट कर दिया है और आंखें भी क्षत-विक्षत हो गई हैं। जान बचाने के लिए घायल हालत में ही अमर चंद 500 मीटर तक सड़क पर भागकर आया।

परिवार के सदस्यों ने एंबुलेंस में मंडी पहुंचाया घायल आगे उसकी हालत की सूचना मिलते ही उसके स्वजन 108 एंबुलेंस के जरिये उसे मंडी जोनल अस्पताल लेकर गए, जहां से उसकी हालत को देखते हुए एम्स बिलासपुर रेफर किया गया है।

भेड़-बकरियां लेकर जंगल गया था अमर चंद सेगली पंचायत के रहने वाले अमर चंद अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में गए थे। दोपहर के समय वहां पर एकाएक भालू ने उन पर हमला कर दिया। भालू ने उनका मुंह बुरी तरह से नोच डाला, इसी बीच उनके साथ गए कुत्तों ने भालू पर हमला किया और खूंखार जानवर वहां से भाग गया।