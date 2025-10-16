कुल्लू दुष्कर्म मामले में आरोपित एसडीएम व उसके साथी को मिली अंतरिम जमानत, पीड़िता को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, मंडी। कुल्लू दुष्कर्म मामले में आरोपित एसडीएम विकास शुक्ला व उसके साथी पंकज गोस्वामी को 27 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिल गई है। दोनों की अंतरिम जमानत याचिका पर वीरवार को विशेष न्यायाधीश कुल्लू के न्यायालय में सुनवाई हुई।



न्यायालय ने जांच अधिकारी को नोटिस जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए। न्यायाधीश ने फाइल का अवलोकन करने के बाद अपना आदेश सुनाया।

पीड़िता को भी नोटिस जारी सुनवाई के दौरान दोनों आरोपित भी न्यायालय में उपस्थित रहे। न्यायालय ने दोनों को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने व जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पीड़िता को नोटिस जारी कर 27 अक्टूबर को न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। मामले में संलिप्त तीसरे आरोपित ने अंतरिम जमानत याचिका दायर नहीं की है।

आरोपित एचएएस अधिकारी अब सुजानपुर में एसडीएम एचएएस अधिकारी विकास शुक्ला वर्तमान में एसडीएम सुजानपुर के पद पर कार्यरत हैं। उन पर कुल्लू की एक महिला ने दुष्कर्म करने,जान से मारने की धमकी देने, साक्ष्य नष्ट करने व अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करवाया था। विकास शुक्ला, पंकज गोस्वामी व एक अन्य आरोपित राजीव कुमार पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप भी लगाया है।