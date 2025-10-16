Language
    कुल्लू दुष्कर्म मामले में आरोपित एसडीएम व उसके साथी को मिली अंतरिम जमानत, पीड़िता को नोटिस जारी

    By Hansraj Saini Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 06:12 PM (IST)

    कुल्लू दुष्कर्म मामले में आरोपित एसडीएम और उसके साथी को अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने पीड़िता को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। आरोपियों को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सबूत इकट्ठा कर रही है। अगली सुनवाई तक आरोपियों को राहत मिली है।

    Hero Image

    कुल्लू दुष्कर्म मामले में आरोपितों को अंतरिम जमानत मिल गई है व कोर्ट ने पीड़िता को भी नोटिस जारी किया है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मंडी। कुल्लू दुष्कर्म मामले में आरोपित एसडीएम विकास शुक्ला व उसके साथी पंकज गोस्वामी को 27 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिल गई है। दोनों की अंतरिम जमानत याचिका पर वीरवार को विशेष न्यायाधीश कुल्लू के न्यायालय में सुनवाई हुई।

     न्यायालय ने जांच अधिकारी को नोटिस जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए। न्यायाधीश ने फाइल का अवलोकन करने के बाद अपना आदेश सुनाया। 

    पीड़िता को भी नोटिस जारी

    सुनवाई के दौरान दोनों आरोपित भी न्यायालय में उपस्थित रहे। न्यायालय ने दोनों को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने व जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पीड़िता को नोटिस जारी कर 27 अक्टूबर को न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। मामले में संलिप्त तीसरे आरोपित ने अंतरिम जमानत याचिका दायर नहीं की है। 

    आरोपित एचएएस अधिकारी अब सुजानपुर में एसडीएम 

    एचएएस अधिकारी विकास शुक्ला वर्तमान में एसडीएम सुजानपुर के पद पर कार्यरत हैं। उन पर कुल्लू की एक महिला ने दुष्कर्म करने,जान से मारने की धमकी देने, साक्ष्य नष्ट करने व अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करवाया था। विकास शुक्ला, पंकज गोस्वामी व एक अन्य आरोपित राजीव कुमार पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप भी लगाया है। 

    अधिकारी ने महिला के विरुद्ध ब्लैकमेल करने की शिकायत दर्ज करवाई

    मामले में विकास शुक्ला ने भी महिला पर ब्लैकमेल कर जबरन पैसा वसूलने के आरोप लगाते हुए थाना कुल्लू में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने 24 सितंबर 2024 की घटना के दिन पीड़िता द्वारा पहने कपड़े भी अपने कब्जे में लिए हैं। जिन दो अन्य लड़कियों के नाम बताए थे। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की है। दोनों की काल डिटेल की जांच की जा रही है। विकास शुक्ला व तीन अन्य आरोपितों के विरुद्ध 28 सितंबर को महिला थाना कुल्लू में केस दर्ज हुआ था।

