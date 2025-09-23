Himachal: 'कांग्रेस में केवल एक अध्यक्ष और पार्टी शून्य' पूर्व मंत्री कौल सिंह ने अपने ही दल पर क्यों उठाए सवाल?
Himachal Pradesh Congress पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी में केवल अध्यक्ष हैं संगठन शून्य है। उन्होंने पंचायत चुनावों से पहले कार्यकारिणी गठित करने की मांग की ताकि पार्टी मजबूत हो सके। उन्होंने भाजपा पर जीएसटी स्लैब को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि आपदा के समय जश्न मनाना गलत है।
जागरण संवाददाता, मंडी। Himachal Pradesh Congress, कांग्रेस में केवल एक अध्यक्ष और पार्टी शून्य है, न ब्लाक स्तर पर न अन्य स्तर पर कोई पदाधिकारी नहीं है। पंचायतों सहित अन्य चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में कार्यकर्ता असमंजस में हैं और तैयारियों पर इसका असर पड़ेगा। यह बात पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह ने मंडी में पत्रकार वार्ता में कही।
कौल सिंह ने हाईकमान से आग्रह किया कि जल्द से जल्द कार्यकारिणी बनाई जाए, ताकि कांग्रेस को और मजबूत किया जा सके।
कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि ब्लाक स्तर पर कांग्रेस की कोई बैठक नहीं हो पा रही है। कौन बैठकें लेगा किसी को पता नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द कार्यकारिणी की घोषणा होना जरूरी है, ताकि सुचारू रूप से पार्टी काम कर सके, पंचायतों के चुनाव में तो ब्लाक स्तर पर ही काम होता है।
उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान में आपदा में तबाही हुई है और भाजपा नेता अब जीएसटी स्लैब कम करने का जश्न मनाने में लग गए हैं। उन्होंने कहा कि जब जीएसटी लागू किया गया था, उस समय ही राहुल गांधी ने चार स्लैब बनाने को कहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी नहीं सुनी और अब वहीं से दो स्लैब कम कर दिए। देर आए दुरुस्त आए लेकिन स्लैब अब भी ज्यादा हैं।
लोग अब समझ रहे कंगना को जीताना गलती
द्रंग में आपदा के हुए भारी नुकसान पर सांसद और मंत्रियों के न पहुंचने पर कौल सिंह ने कहा कि सांसद को जीताकर तो अब लोग अपनी गलती समझ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से पूरा सहयोग उन्हें मिल रहा है। वह स्वयं फील्ड में हैं और अधिकारियों से लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं। डीसी,एडीसी, एडीएम, एसडीएम सब प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं।
धर्मपुर के बस अड्डे पर कहा था गलत जगह बन रहा, अब तीसरी बार बहा
वहीं आपदा पर उन्होंने कहा कि धर्मपुर का बस अड्डा तीसरी बार बह गया। मैंने उस समय कहा था कि यह गलत जगह बन रहा। आज नुकसान सबके सामने। उन्होंने कहा कि आपदा में मंडी में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। 19 जगह बादल फटे हैं। 52 लोग मारे गए हैं 29 के करीब लापता है। सैकड़ों घर तबाह हुए हैं। पर्यावरण में आए इस परिवर्तन की जांच होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री का जताया आभार
प्रधानमंत्री का आभार जताता हूं कि 1500 करोड़ की फौरी राहत दी गई, लेकिन इसके आवंटन में कोई भेदभाव न हो। वहीं उन्होंने ऊहल नदी पर बनी मंडी की पेयजल योजना के स्रोत को भी गलत जगह बनाने की बात कही।
