Himachal: 'कांग्रेस में केवल एक अध्यक्ष और पार्टी शून्य' पूर्व मंत्री कौल सिंह ने अपने ही दल पर क्यों उठाए सवाल?

Himachal Pradesh Congress पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी में केवल अध्यक्ष हैं संगठन शून्य है। उन्होंने पंचायत चुनावों से पहले कार्यकारिणी गठित करने की मांग की ताकि पार्टी मजबूत हो सके। उन्होंने भाजपा पर जीएसटी स्लैब को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि आपदा के समय जश्न मनाना गलत है।

जागरण संवाददाता, मंडी। Himachal Pradesh Congress, कांग्रेस में केवल एक अध्यक्ष और पार्टी शून्य है, न ब्लाक स्तर पर न अन्य स्तर पर कोई पदाधिकारी नहीं है। पंचायतों सहित अन्य चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में कार्यकर्ता असमंजस में हैं और तैयारियों पर इसका असर पड़ेगा। यह बात पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह ने मंडी में पत्रकार वार्ता में कही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कौल सिंह ने हाईकमान से आग्रह किया कि जल्द से जल्द कार्यकारिणी बनाई जाए, ताकि कांग्रेस को और मजबूत किया जा सके। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि ब्लाक स्तर पर कांग्रेस की कोई बैठक नहीं हो पा रही है। कौन बैठकें लेगा किसी को पता नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द कार्यकारिणी की घोषणा होना जरूरी है, ताकि सुचारू रूप से पार्टी काम कर सके, पंचायतों के चुनाव में तो ब्लाक स्तर पर ही काम होता है।

कांग्रेस में केवल अध्यक्ष, पार्टी जीरो : कौल सिंह pic.twitter.com/6bXotD1OSb — manav kshyap (@manavkashyap) September 23, 2025 उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान में आपदा में तबाही हुई है और भाजपा नेता अब जीएसटी स्लैब कम करने का जश्न मनाने में लग गए हैं। उन्होंने कहा कि जब जीएसटी लागू किया गया था, उस समय ही राहुल गांधी ने चार स्लैब बनाने को कहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी नहीं सुनी और अब वहीं से दो स्लैब कम कर दिए। देर आए दुरुस्त आए लेकिन स्लैब अब भी ज्यादा हैं।

लोग अब समझ रहे कंगना को जीताना गलती द्रंग में आपदा के हुए भारी नुकसान पर सांसद और मंत्रियों के न पहुंचने पर कौल सिंह ने कहा कि सांसद को जीताकर तो अब लोग अपनी गलती समझ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से पूरा सहयोग उन्हें मिल रहा है। वह स्वयं फील्ड में हैं और अधिकारियों से लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं। डीसी,एडीसी, एडीएम, एसडीएम सब प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं।