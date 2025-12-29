'मैं साड़ी पहनकर जाती हूं संसद...', एआई से बनाई गई फोटो पर भड़कीं कंगना रनौत
मंडी सांसद कंगना रनौत ने अपनी तस्वीरों के एआई दुरुपयोग पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति एआई से उनकी तस्वीरों पर अलग-अलग कपड़े और लु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मंडी। एआई के दुरुपयोग को लेकर मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने कड़ा ऐतराज जताया है। इंटरनेट मीडिया पर साझा किए गए बयान में कंगना ने कहा कि उनकी तस्वीरों पर बिना अनुमति एआई के जरिए अलग-अलग कपड़े, मेकअप और लुक तैयार किए जा रहे हैं जो न केवल आपत्तिजनक है बल्कि निजता का गंभीर उल्लंघन भी है।
उन्होंने लिखा कि लगभग हर दिन वह खुद को विभिन्न एआई एडिट्स में देखती हैं। लोगों को दूसरों की तस्वीरों को मनमाने ढंग से ड्रेसअप करना बंद करना चाहिए। वह कैसे दिखना चाहती हैं, क्या पहनना चाहती हैं, यह तय करने का अधिकार पूरी तरह उनका है, किसी और का नहीं।
कंगना ने एआई एडिटिंग को तुरंत रोकने की अपील करते हुए कहा कि तकनीक का इस्तेमाल रचनात्मक और सकारात्मक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए, न कि किसी की पहचान और व्यक्तित्व से छेड़छाड़ के लिए।
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ऐसे मामलों में स्पष्ट नियम-कानून और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि डिजिटल स्पेस में महिलाओं की गरिमा और निजता सुरक्षित रह सके। कंगना ने कहा कि वह संसद में अक्सर साड़ी पहनकर जाती हैं। एआई से बनाई गई तस्वीर में उनको कोट पैंट में संसद में जाते हुए दिखाया गया है।
