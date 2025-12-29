'मैं साड़ी पहनकर जाती हूं संसद...', एआई से बनाई गई फोटो पर भड़कीं कंगना रनौत

जागरण संवाददाता, मंडी। एआई के दुरुपयोग को लेकर मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने कड़ा ऐतराज जताया है। इंटरनेट मीडिया पर साझा किए गए बयान में कंगना ने कहा कि उनकी तस्वीरों पर बिना अनुमति एआई के जरिए अलग-अलग कपड़े, मेकअप और लुक तैयार किए जा रहे हैं जो न केवल आपत्तिजनक है बल्कि निजता का गंभीर उल्लंघन भी है।

उन्होंने लिखा कि लगभग हर दिन वह खुद को विभिन्न एआई एडिट्स में देखती हैं। लोगों को दूसरों की तस्वीरों को मनमाने ढंग से ड्रेसअप करना बंद करना चाहिए। वह कैसे दिखना चाहती हैं, क्या पहनना चाहती हैं, यह तय करने का अधिकार पूरी तरह उनका है, किसी और का नहीं।