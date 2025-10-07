हिमाचल कांग्रेस नेता बना रहे फर्जी बिल और सोशल मीडिया अकाउंट, जयराम ठाकुर का बड़ा आरोप; CM को कोर्ट में पार्टी बनाएंगे
Jairam Thakur नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और फर्जी बिल बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा में अवसर ढूंढ रही है और मलबा हटाने के नाम पर फर्जी बिल बना रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बन गई है।
जागरण संवाददाता, मंडी। Jairam Thakur, हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस सरकार व नेता फर्जी बिल और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बना रहे हैं। आपदा के बाद मलबा उठा नहीं और उसके बिल बन गए हैं। मुझे बदनाम करने के लिए सरकार की ही हायर एजेंसी ने दो पेज चला रखे हैं। हम कोर्ट में मुख्यमंत्री को पार्टी बनाकर केस करेंगे। यह आरोप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित पत्रकारवार्ता में लगाए।
मलबा हटा नहीं और फर्जी बिल बना लिए
उन्होंने कहा कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे कांग्रेस नेता मलबा हटाने के नाम पर फर्जी बनाने में लगे हैं। मेरे अपने हलके में मलबा हटा नहीं और बिल बनाए जा रहे हैं। इसका पूरा रिकाॅर्ड हमने लिया है। ऐसे अधिकारियों पर भी हमारी नजर है।
अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बनी सरकार
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर आरोप जड़ा की सरकार अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बन गई है। यही कारण है कि जिन अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न लगे हैं उनको न हटाया जा रहा है न बदला। क्योंकि पहले इनसे गलत काम करवाए जाते हैं और जब इनके हाथ में राज लग जाते हैं तो मुख्यमंत्री न तो इनको बदल सकते हैं और न हटा। इसी कारण मुख्य सचिव सहित अधिकतर पद प्रतिनियुक्ति पर ही चले हैं।
वोट चोर तो स्वयं कांग्रेस
कांग्रेस के वोट चोर अभियान पर जयराम ने कहा कि वोट चोर तो स्वयं कांग्रेस है। देहरा के उप चुनाव में महिला मंडल के खातों में लाखों रुपये डाले गए। इसकी पूरा रिकार्ड हमारे पास है। बंगाल में ममता सरकार पर सत्ता का नशा है और वहां अराजकता फैली हुई है।
आवाज उठाने वालों के खिलाफ दर्ज हो रहे मामले
जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा के समय बेघर हुए लोगों को सरकार ने मरने के लिए छोड़ रखा है। अब सर्दी आरंभ हो गई है लेकिन जिन लोगों के घर आपदा में तबाह हुए उनके लिए घर बनाने के सरकार की दावे पूरे नहीं हुए। चार-चार महीनों से कई गांवों की सड़केें नहीं खुली है। मेरे हलके रुशाड़ में ही गांव सड़क के लिए धरना दे रहे हैं लेकिन कांग्रेस नेता के इशारे पर काम नहीं होने दिया जा रहा उल्टा मामले दर्ज हो रहे हैं। बच्चों तक को नहीं सरकार छोड़ रही।
पहले भी ऊना व भोरंज के नेताओं के ऋण हुए ओटीएस
केसीसी बैंक मामले पर जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। केसीसी में ओटीएस के इस मामले से पहले ऊना और भोरंज के नेताओं के मामले में भी ओटीएस हो चुका है।
