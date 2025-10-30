हिमाचल में चुनाव का सामना करने का साहस नहीं, बिहार में झूठ बोल रहे CM, जयराम ने पटना में की प्रेस कान्फ्रेंस पर घेरे सुक्खू

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश आपदा से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश से ज्यादा बिहार चुनाव की चिंता सता रही है।



मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगाकर पंचायत और नगर निकाय चुनाव टाल दिए हैं, लेकिन खुद बिहार में जाकर चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं।

आपदा में सीएम की प्राथमिकता बिहार चुनाव उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आपदा की इस घड़ी में बिहार चुनाव प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है? जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा के बाद जो अस्थायी व्यवस्थाएं की गई थीं, वह अब चरमराने लगी हैं। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और प्रभावित लोग असुरक्षा और परेशानियों से घिरे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी सुध नहीं ली।

आपदा प्रभावितों की मदद के नाम पर सिर्फ दिखावा उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों की मदद के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने अपना तीन महीनों का वेतन आपदा प्रभावितों को देने का निर्णय लिया है ताकि जरूरतमंद परिवारों को कुछ राहत मिल सके। यह निर्णय किसी प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि मानवता के नाते लिया गया है। साथ ही उन सभी लोगों का आभार जताया जिन्होंने आपदा के दौरान दिल खोलकर दान दिया।

सीएम ने पटना में किया झूठा दावा जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर झूठे प्रचार का आरोप लगाते हुए कहा कि पटना में उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस कर दावा किया कि हिमाचल में 2.87 लाख महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जा चुकी है, जबकि यह पूरी तरह झूठ है। मुख्यमंत्री झूठा प्रचार कर बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी को वहां राजनीतिक लाभ मिल सके।