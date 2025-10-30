पंचायत चुनाव से पहले हमीरपुर में प्रधान ने छोड़ी कुर्सी, कार्यों में अनियमितता के लगे थे आरोप; बताई इस्तीफे की वजह
हमीरपुर जिले के बधाणी पंचायत के प्रधान विनोद कुमार ने पंचायत चुनाव से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे का कारण पारिवारिक परिस्थितियों को बताया है, जबकि ग्रामीणों ने निर्माण कार्यों में अनियमितता के आरोप लगाए थे। बीडीओ टौणीदेवी ने बताया कि आरोपों की जांच की जा रही है और इस्तीफे को जिला पंचायत अधिकारी को भेज दिया गया है।
सुनील शर्मा, जाहू (हमीरपुर)। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले एक प्रधान ने कुर्सी छोड़ दी है। निर्माण कार्यों में अनियमितताएं बरतने के आरोपों से घिरे बधाणी पंचायत के प्रधान विनोद कुमार ने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा उन्होंने बीडीओ टौणीदेवी विशाली शर्मा को भेज दिया है। इस्तीफा देने की वजह उन्होंने अपने परिवार की परिस्थितियों को बताया है।
प्रधान विनोद कुमार ने माना है कि उन्होंने अपने परिवार की परिस्थितियों के मद्देनजर अपने पद से इस्तीफा दिया है उन्होंने कहा कि अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है कि नहीं इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि ये भ्रांतियां बिल्कुल सही नहीं हैं कि उन्होंने निर्माण कार्यों में अनियमिताएं बरतने की शिकायतों के चलते इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि सभी कार्य ठीक नियमों के अनुसार ही किए गए हैं।
लोगों ने की थी प्रधान के विरुद्ध शिकायत
गौरतलब है कि बधाणी पंचायत प्रधान के विरुद्ध ग्रामीणों ने कई आरोप लगाकर एक अपील बीडीओ टौणीदेवी को दी थी। इस अपील में प्रधान के खिलाफ पंचायती राज एक्ट के तहत तत्काल कार्रवाई करने और उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने पद से निलंबित किए जाने की मांग की गई थी ताकि रिकार्ड के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सके।
ग्रामीणों ने हाई कोर्ट जाने की दी थी चेतावनी
ग्रामीणों ने ऐसा ना होने की सूरत में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की भी बात कही थी। लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक एक माह बीत जाने पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही शिकायतकर्ताओं को कोई सूचना दी गई है।
जिला पंचायत अधिकारी को भेजा मामला, आरोपों की हो रही जांच : बीडीओ
विकास खंड अधिकारी टौणी देवी विशाली शर्मा ने बताया कि प्रधान के खिलाफ शिकायतों की जांच की जा रही है l बधाणी पंचायत प्रधान विनोद कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने कहा कि ना तो वे इस्तीफे को मंजूर कर सकती हैं और ना ही नामंजूर। इसलिए उन्होंने इसे आगामी कार्रवाई के लिए जिला पंचायत अधिकारी को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधान के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच की जा रही हैl
