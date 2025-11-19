IIT Mandi को भारतीय मूल के अमेरिकी दंपती ने दान किए 75 लाख रुपये, संस्थान कर रहा नित नए शोध; ऑपरेशन सिंदूर में दिए थे ड्रोन

जागरण संवाददाता, मंडी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी (आईआईटी मंडी) को शिक्षा, अनुसंधान और अवसंरचना विकास को नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। अमेरिका-स्थित दंपती सतीश अग्रवाल और कमलेश अग्रवाल ने संस्थान को 86,000 अमेरिकी डॉलर (करीब ₹75 लाख) का उदार दान प्रदान किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संस्थान नित नए शोध कर रहा है। पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर में भी संस्थान के ड्रोन देश के काम आए थे।



इस राशि से “सतीश एवं कमलेश अग्रवाल चैरिटेबल फंड, ह्यूस्टन, टेक्सास, यूएसए” की स्थापना की जाएगी, जो आईआईटी मंडी की विभिन्न दीर्घकालिक विकासात्मक परियोजनाओं को स्थायी वित्तीय आधार देगा।





अर्जित ब्याज छात्रवृत्ति व अनुसंधान पर होगा खर्च यह फंड एक मास्टर अकाउंट के रूप में संचालित होगा। इसकी मूल राशि सुरक्षित रखी जाएगी और हर वर्ष अर्जित ब्याज का केवल 90% हिस्सा ही छात्रवृत्तियों, अनुसंधान परियोजनाओं, स्मार्ट क्लासरूम, संकाय एवं छात्र यात्रा अनुदान, नवाचार प्रयासों और अवसंरचना विकास जैसे स्वीकृत कार्यों में उपयोग होगा।



फंड के प्रबंधन, परियोजना चयन और पुनर्निवेश की निगरानी आईआईटी मंडी के संकायों की एग्ज़ीक्यूशन कमेटी (सीई) द्वारा की जाएगी।

इस सहयोग में आईआईटी रुड़की फाउंडेशन की रही भूमिका इस महत्वपूर्ण सहयोग को संभव बनाने में आईआईटी रुड़की फाउंडेशन (IITRF), यूएसए की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संस्थान ने रुड़की के निदेशक मंडल के प्रति आभार जताया है, जिसने दाताओं से प्राप्त संपूर्ण राशि बिना किसी प्रशासनिक कटौती के आईआईटी मंडी तक पहुंचाई। उल्लेखनीय है कि रुड़की का पूरा व्यय उसके निदेशक मंडल द्वारा स्वयं वहन किया जाता है, जिससे परोपकारी योगदान की प्रभावशीलता कई गुना बढ़ जाती है।