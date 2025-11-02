हिमाचल के HRTC पेंशनरों को नहीं मिला महंगाई भत्ता, सरकार के विरुद्ध आक्रामक हुए सेवानिवृत्त कर्मचारी
हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर कल्याण संगठन ने सरकार द्वारा डीए न दिए जाने पर नाराजगी जताई है। संगठन के प्रधान अनूप कपूर ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डीए न देना निगम की मानसिकता को दर्शाता है, जिससे पेंशनरों में रोष है। उन्होंने सरकार से मामले पर तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है ताकि पेंशनरों के साथ भेदभाव न हो और अक्टूबर की पेंशन के साथ डीए का भुगतान किया जाए। 15 नवंबर को कुल्लू में आगामी रणनीति पर चर्चा होगी।
जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर कल्याण संगठन ने सरकार की ओर से डीए न दिए जाने पर नाराजगी जताई है। परिवहन निगम कर्मचारियों को तीन प्रतिशत डीए दिए के आदेश देने और पेंशनर्स काे डीए का उल्लेख नहीं करने पर हैरानी जताई है।
संगठन के प्रधान अनूप कपूर ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डीए न देना निगम की मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से पेंशनर्स में खासा रोष है। उन्होंने कहा कि दिवाली में देय डीए परिवहन निगम के पेंशनर्स को छोड़कर सबको मिल गया है।
पेंशनरों का उत्पीड़न हो रहा
उन्होंने कहा कि यह पेंशनर्स का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह रवैया पेंशनर्स को धरने प्रदर्शन को मजबूर कर रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया जाए, ताकि पेंशनर्स के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो और अक्टूबर की पेंशन के साथ डीए का भुगतान किया जाए।
पेंशन को तुरंत संशोधित किया जाए
इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय की ओर से पेंशनर्स के पक्ष में दिए निर्णय अनुसार 50 मेट्रिक्स पे लेवल के आधार पर पैंशन का तुरंत पुनः संसोधन किया जाए अन्यथा पेंशनर्स को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अनूप कपूर ने कहा कि 15 नवंबर को कुल्लू में पथ परिवहन पैंशनर कल्याण संगठन की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पेंशनर्स से हो रहे भेदभाव पर चर्चा कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी।
