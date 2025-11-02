हिमाचल के HRTC पेंशनरों को नहीं मिला महंगाई भत्ता, सरकार के विरुद्ध आक्रामक हुए सेवानिवृत्त कर्मचारी

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर कल्याण संगठन ने सरकार की ओर से डीए न दिए जाने पर नाराजगी जताई है। परिवहन निगम कर्मचारियों को तीन प्रतिशत डीए दिए के आदेश देने और पेंशनर्स काे डीए का उल्लेख नहीं करने पर हैरानी जताई है।

संगठन के प्रधान अनूप कपूर ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डीए न देना निगम की मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से पेंशनर्स में खासा रोष है। उन्होंने कहा कि दिवाली में देय डीए परिवहन निगम के पेंशनर्स को छोड़कर सबको मिल गया है।