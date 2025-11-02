हिमाचल: युवती के आरोपों के बाद विधायक हंसराज की आई प्रतिक्रिया, ...चुराह में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश
हिमाचल प्रदेश में विधायक हंसराज ने एक युवती द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश बताया है। हंसराज ने चुराह में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश का भी आरोप लगाया और सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
संवाद सहयोगी, चंबा। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा चुराह के विधायक डा. हंस राज पर एक वर्ष पहले अश्लील चैट करने के आरोप लगाने वाली युवती के वायरल वीडियो के बाद मामला गरमा गया है। वहीं, विधायक डा. हंस राज ने इंटरनेट मीडिया पर लाइव पर आकर युवती के आरोपों को निराधार व उनकी छवि को खराब करने के लिए रचा गया षडयंत्र करार दिया है।
मां-बेटी की इज्जत व सम्मान करता हूं
विधायक हंस राज ने कहा कि मैं करीब 16 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूं और जनता की सेवा में समर्पित हूं। मैं हर मां बेटी की इज्जत व सम्मान करता हूं। जिस चुराह को हर कोई यह कहता था, कि चुराह में ऐसी कोई मां नहीं है, जिसने विधायक को जन्मा हो। मैं उस पृष्ठ भूमि से आता हूं। मेरे पिता ने मजदूरी की है। मेरी खुद की बेटियां हैं।
पहले आरोप निराधार पाए गए
इस युवती की ओर से मुझ पर पहले भी आरोप लगाए थे, उस दौरान जांच हुई, हमने जांच में पूरा सहयोग किया, पर सभी आरोप निराधार पाए गए।
चिंतनीय व विचारणीय विषय
अब फिर से मेरी छवि को धूमिल करने के लिए मेरे ऊपर यह सब आरोप लगाए गए हैं। जो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। युवती की ओर से मुझे ही नहीं, पुलिस प्रशासन, चिकित्सक व एक अभियंता पर भी आरोप लगाए हैं। ये सब चिंतनीय व विचारणीय विषय है।
दंगे भड़काने की साजिश
इसमें किसी की सोची समझी साजिश ओर सब सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे किस व्यक्ति की साजिश है, कौन इसे भड़का रहा है, बरगला रहा है, मुझे नहीं पता।
युवती की जांच की जाए कि यह क्या करती है
उन्होंने मांग की कि यह मौजूदा समय में कहां है, इसकी लोकेशन व फोन नंबर को भी चेक किया जाए। हंस राज ने कहा कि कोई बद्दी में किसी कंपनी में कार्यरत है, तो वह डेढ़-डेढ़ लाख के फोन, फ्लैट यहां तक कि ब्रांडेड कपड़े कहां से पहन सकता है।
राजनीति से जुड़े लोग व कुछ सांप्रदायिक तत्व दंगे करवाना चाहते
मैं, तीसरी बार चुराह से विधायक बना हूं, चौथी बार भी परिस्थितियां बेहतर हैं। चुराह में जो भाईचारा बना है, उसे व मेरी छवि को खराब करने के लिए राजनीति से जुड़े व कुछ सांप्रदायिक लोग दंगे करवाना चाहते हैं, उनकी ओर से ही इस तरह के षड़यंत्र रचे जा रहे हैं।
ऐसे में इनका मेडिकल होना चाहिए। मैं इसकी लिखित शिकायत पुलिस में दे रहा हूं। साथ ही मानहानि का भी दावा करूंगा। ऐसे में इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए।
युवती ने विधायक पर लगाए हैं यह आरोप
चुराह के विधायक डा. हंस राज पर एक वर्ष पहले अश्लील चैट करने के आरोप लगाने वाली युवती ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। उक्त युवती ने इंटरनेट मीडिया पर लाइव आकर डा. हंस राज से खुद व परिवार के लिए खतरा बताया है। लड़की ने रो-रो कर अपनी बात को कहते हुए कहा कि वह घर से बाहर रहती है, जबकि उसका परिवार घर में है।
विधायक की ओर से उन्हें कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। लिहाजा लड़की खुद के साथ परिवार की जान को खतरा बताते हुए कह रही है कि वह जाएं तो जाएं पर कहां। विधायक हंस राज पर आरोप लगाते हुए कहा कि तुने जिस थाली में खाया है, उसी में छेद किया है। मुझे पूरी तरह से बदनाम कर दिया है।
लड़की ने आरोप लगाए कि हंस राज के द्वारा कहा गया कि उक्त लड़की ने उससे एक करोड़ लेकर बात को रफा-दफा किया है, लेकिन विधायक से युवती ने इसका भी प्रूफ मांगा है। साथ ही चुराह के ही एक ओर व्यक्ति मुनियान खान पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछले वर्ष अगस्त माह में इसी लड़की ने चुराह से विधायक हंस राज पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा कर अश्लील मैसेज भेजने और धमकाने का आरोप लगाए थे। बाद में इसी युवती ने फेसबुक पर आकर कहा कि उनसे मानसिक तनाव में ओर किसी के बहकावे में आकर शिकायत दर्ज कराई गई थी।
