HRTC की चलती बस में भड़की आग, लोगों ने कूदकर बचाई जान, ...चार दिन सड़क किनारे खराब खड़ी गाड़ी भेज दी रूट पर

सहयोगी, सरकाघाट (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एचआरटीसी की चलती बस में आग लग गई। बस सवारियों से पूरी तरह से भरी हुई थी। उपमंडल सरकाघाट के तहत बल्द्वाड़ा-खल्याणा-सुंदरनगर संपर्क सड़क पर खल्याणा गांव के पास यह हादसा हुआ।



यात्रियों से भरी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि चालक-परिचालक समेत 25 से ज़्यादा यात्रियों ने समय रहते बस से कूदकर अपनी जान बचा ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन बस में आग लगने से काफी देर तक यातायात बाधित रहा। आग लगने की वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।



हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस एचपी 31 बी 3781 बल्द्वाड़ा से सुंदरनगर जा रही थी। जब बस खल्याणा के पास पहुंची तो उसमें अचानक आग लग गई।

अचानक इंजन से धुआं उठा बस में सवार स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक इंजन से धुआं उठने लगा। चालक ने तुरंत बस को सड़क किनारे रोक दिया। कुछ ही देर में इंजन से आग की लपटें निकलने लगीं। कुछ देर में ही भड़क गई पूरी बस में आग बस चालक और परिचालक ने फौरन यात्रियों को बाहर निकलने में मदद की। सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन कुछ ही देर में बस आग की चपेट में आ गई और आग का गोला बन गई।

तीन-चार दिन खड़ी रही थी बस स्थानीय लोगों के अनुसार यह बस जहमत गांव के पास खराब होने से तीन-चार दिन खड़ी रही। जिसे ठीक करने के बाद यह बस सोमवार को अपने निर्धारित रूट पर जा रही रही तो हादसे का शिकार हो गई।