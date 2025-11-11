Language
    HRTC की चलती बस में भड़की आग, लोगों ने कूदकर बचाई जान, ...चार दिन सड़क किनारे खराब खड़ी गाड़ी भेज दी रूट पर

    By Mukesh Kumar Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 04:34 PM (IST)

    मंडी जिले के सरकाघाट में HRTC की एक चलती बस में आग लग गई। बस में 25 से ज़्यादा यात्री सवार थे, जिन्होंने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि इंजन में खराबी के कारण यह हादसा हुआ। घटना की जांच की जा रही है।

    जिला मंडी के सरकाघाट में एचआरटीसी बस में भड़की आग।

    सहयोगी, सरकाघाट (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एचआरटीसी की चलती बस में आग लग गई। बस सवारियों से पूरी तरह से भरी हुई थी। उपमंडल सरकाघाट के तहत बल्द्वाड़ा-खल्याणा-सुंदरनगर संपर्क सड़क पर खल्याणा गांव के पास यह हादसा हुआ।

    यात्रियों से भरी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि चालक-परिचालक समेत 25 से ज़्यादा यात्रियों ने समय रहते बस से कूदकर अपनी जान बचा ली।

    इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन बस में आग लगने से काफी देर तक यातायात बाधित रहा। आग लगने की वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

    हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस एचपी 31 बी 3781 बल्द्वाड़ा से सुंदरनगर जा रही थी। जब बस खल्याणा के पास पहुंची तो उसमें अचानक आग लग गई।

    अचानक इंजन से धुआं उठा

    बस में सवार स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक इंजन से धुआं उठने लगा। चालक ने तुरंत बस को सड़क किनारे रोक दिया। कुछ ही देर में इंजन से आग की लपटें निकलने लगीं। 

    कुछ देर में ही भड़क गई पूरी बस में आग

    बस चालक और परिचालक ने फौरन यात्रियों को बाहर निकलने में मदद की। सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन कुछ ही देर में बस आग की चपेट में आ गई और आग का गोला बन गई।

    तीन-चार दिन खड़ी रही थी बस

    स्थानीय लोगों के अनुसार यह बस जहमत गांव के पास खराब होने से तीन-चार दिन खड़ी रही। जिसे ठीक करने के बाद यह बस सोमवार को अपने निर्धारित रूट पर जा रही रही तो हादसे का शिकार हो गई।

    निगम कर रहा हादसे की जांच

    लोगों ने अनुसार बल्द्वाड़ा-सुंदरनगर रोड पर बस परिवहन की सुविधा नाममात्र की है वहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में आग की घटना होने से लोग काफी भयभीत हो गए हैं। निगम प्रबंधक मेहर चंद ने बताया कि बस को आग लगने की घटना की जांच की जा रही है।

