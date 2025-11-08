Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल: मंडी में फोरलेन पर गलत लेन में चला गया कार चालक, हरियाणा रोडवेज की बस से जोरदार टक्कर में मौत

    By Hansraj Saini Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:00 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। फोरलेन पर गलत लेन में जाने से एक कार की हरियाणा रोडवेज की बस से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मंडी के अधिवक्ता अंकुश वालिया का हादसे में निधन हो गया। फाइल फोटो

    सहयोगी, नेरचौक (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में फोरलेन पर गलत लेन में चल रही कार और हरियाणा रोडवेज की बस के बीच टक्कर हो गई। हादसे में बल्ह उपमंडल के बैहना निवासी 35 वर्षीय अधिवक्ता अंकुश वालिया पुत्र हेम राज की मौत हो गई। 

    अंकुश मंडी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करते थे। हादसे के समय नलसर से घर लौट रहे थे। 

    जानकारी के अनुसार रात करीब साढ़े दस बजे जब अंकुश वालिया अपनी कार से डडौर चौक से नागचला की ओर जा रहे थे, तो फोरलेन पर उनकी कार गलती से दूसरी लेन में चली गई, जहां से तेज रफ्तार में आ रही हरियाणा रोडवेज की बस ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और अंकुश गंभीर घायल हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें कार से निकालकर लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कालेज एवं अस्पताल नेरचौक पहुंचाया। वहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 

    बुजुर्ग माता-पिता व पत्नी और बच्चे से छिना सहारा

    अंकुश वालिया की मौत से उनकी पत्नी नेहा और एक बेटा और माता-पिता का सहारा छिन गया है। उनके निधन की खबर से स्वजन, रिश्तेदारों और अधिवक्ता समुदाय में गहरा शोक छा गया है।

    बार एसोसिएशन ने जताया शोक

    बार एसोसिएशन मंडी ने उनके असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अंकुश वालिया एक मिलनसार,हंसमुख और अपने पेशे के प्रति समर्पित अधिवक्ता थे। उनके निधन से अधिवक्ता समाज को अपूरणीय क्षति पहुंची है। 

    पुलिस ने मामला दर्ज किया

    बल्ह पुलिस थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और दुर्घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। 

    साइन बोर्ड न होने से भ्रमित होते हैं वाहन चालक

    स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर यह दुर्घटना हुई, वहां बना डिवाइडर पहले भी कई हादसों की वजह बन चुका है। सड़क का ढलान बाहर की ओर होने के कारण वाहन चालक अकसर भ्रमित होकर गलत लेन में चले जाते हैं। न तो वहां कोई चेतावनी साइन बोर्ड लगाया गया है और न ही मार्गदर्शन के लिए कोई संकेतक मौजूद है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: 'भाजपा के 5 गुट कलयुगी पांडव', अनुराग के बयान पर सुक्खू का पलटवार, पूछा- जयराम की टिप्पणी क्या गुटबाजी नहीं? 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: हवाई अड्डे के पास से गुजरेगा शिमला-मटौर फोरलेन, NH पर नहीं होगा निर्माण; कम प्रभावित होगा रिहायशी क्षेत्र 