हिमाचल: मंडी में फोरलेन पर गलत लेन में चला गया कार चालक, हरियाणा रोडवेज की बस से जोरदार टक्कर में मौत

सहयोगी, नेरचौक (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में फोरलेन पर गलत लेन में चल रही कार और हरियाणा रोडवेज की बस के बीच टक्कर हो गई। हादसे में बल्ह उपमंडल के बैहना निवासी 35 वर्षीय अधिवक्ता अंकुश वालिया पुत्र हेम राज की मौत हो गई।



अंकुश मंडी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करते थे। हादसे के समय नलसर से घर लौट रहे थे।



जानकारी के अनुसार रात करीब साढ़े दस बजे जब अंकुश वालिया अपनी कार से डडौर चौक से नागचला की ओर जा रहे थे, तो फोरलेन पर उनकी कार गलती से दूसरी लेन में चली गई, जहां से तेज रफ्तार में आ रही हरियाणा रोडवेज की बस ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और अंकुश गंभीर घायल हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें कार से निकालकर लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कालेज एवं अस्पताल नेरचौक पहुंचाया। वहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बुजुर्ग माता-पिता व पत्नी और बच्चे से छिना सहारा अंकुश वालिया की मौत से उनकी पत्नी नेहा और एक बेटा और माता-पिता का सहारा छिन गया है। उनके निधन की खबर से स्वजन, रिश्तेदारों और अधिवक्ता समुदाय में गहरा शोक छा गया है।

बार एसोसिएशन ने जताया शोक बार एसोसिएशन मंडी ने उनके असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अंकुश वालिया एक मिलनसार,हंसमुख और अपने पेशे के प्रति समर्पित अधिवक्ता थे। उनके निधन से अधिवक्ता समाज को अपूरणीय क्षति पहुंची है।