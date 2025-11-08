हिमाचल: 'भाजपा के 5 गुट कलयुगी पांडव', अनुराग के बयान पर सुक्खू का पलटवार, पूछा- जयराम की टिप्पणी क्या गुटबाजी नहीं?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर के बयान पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच गुटों में बंटी भाजपा कलयुगी पांडव के रूप में प्रदर्शित करने का काम कर रही है।

मुख्यमंत्री शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत हिमाचल में एकत्रित हस्ताक्षर प्रतियों को दिल्ली रवाना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अनुराग ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए पूरी भाजपा पर तीखा हमला बोला।

भाजपा झूठ की लड़ाई लड़ रही उन्होंने कहा कि पांडव सत्य और अधिकार की लड़ाई लड़ते थे। भाजपा झूठ की लड़ाई लड़ रही है। पांच गुटों में बंटी भाजपा अपने गुट को हावी करने के लिए षड्यंत्र रच रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच गुटों में बंटी भाजपा से यह पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। प्रधानमंत्री ने जो 1500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी, क्या भाजपा के सांसद व नेता इस राशि को जल्द जारी करने के लिए प्रधानमंत्री से मिले। हिमाचल के हितों का मामला केंद्र से उठाया।

हिमाचल के हित के लिए नड्डा की अगुवाई में जाने को तैयार मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि भाजपा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के पास जाना चाहती है, तो प्रदेश सरकार और उनका पूरा मंत्रिमंडल भी उनके नेतृत्व में हिमाचल के हितों के लिए केंद्र सरकार के पास जाने को तैयार है।

सिर्फ ध्यान बांटने का काम किया जा रहा उन्होंने कहा कि यह सब सिर्फ ध्यान बांटने के लिए किया जा रहा है। लोकोक्तियां याद कर लेते हैं और फिर अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल दिखावा करती है। प्रदेश में जब से आपदा आई है, एक बार भी भाजपा केंद्र के पास नहीं गई है। विधानसभा में साल 2023 में खुद प्रस्ताव लाया था और बाद में उसी प्रस्ताव के खिलाफ खड़े होकर विधानसभा में वाकआउट कर दिया। अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए खुद को कलयुगी पांडव के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है।