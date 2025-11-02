हिमाचल: कृषि विभाग मनमर्जी के भाव बेच रहा गेहूं का बीज, कांगड़ा, मंडी व हमीरपुर में अलग-अलग दाम; वजन में भी भिन्नता

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग के विक्रय केंद्रों में मनमर्जी के दामों पर गेहूं का बीज व अन्य सामान बेचा जा रहा है। कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर सहित अन्य जिलों में अलग-अलग दाम पर बीज बेचा जा रहा है।

किसानों ने महंगा गेहूं मिलने पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद सरकार के ध्यान में मामला आने के बाद निदेशक ने पत्र जारी कर सरकारी दाम पर बीज बेचने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

किसानों को 300 से 400 रुपये महंगा मिला बीज आजकल रवि सीजन में गेहूं की बिजाई का समय है। पहले ही सरकारी केंद्रों पर बीज देरी से पहुंचा, लेकिन जब पहुंचा तो यह किसानों को पिछले वर्ष के मुकाबले 300 से 400 रुपये तक महंगा दिया गया।

विक्रय केंद्रों में मनमर्जी से लगाए दाम हैरानी इस बात की कि विक्रय केंद्रों में मनमर्जी के दाम लगा दिए गए। मंडी में जहां 40 किलो की बोरी 1200 रुपये बिकी, वहीं कांगड़ा में 1220, हमीरपुर में 1300 रुपये साथ में लहुसन दिया जा रहा था।