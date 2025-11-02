बिजली महादेव रोपवे: PM के ड्रीम प्रोजेक्ट पर देव संसद ने जताया विरोध, मोदी ने लिया संज्ञान; जेपी नड्डा को सौंपी जिम्मेदारी

संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में निर्माणाधीन बिजली महादेव रोपवे के विरोध का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संज्ञान लिया है। स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है।



इसमें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह व राष्ट्रीय कार्यालय सचिव महेंद्र पांडे को भी शामिल किया गया है। महेंद्र पांडे हिमाचल भाजपा के प्रभारी भी रहे हैं।

कमेटी कल दिल्ली में करेगी बैठक कमेटी तीन नवंबर को बिजली महादेव रोपवे संघर्ष समिति के साथ नई दिल्ली में बैठक करेगी। बैठक में पूर्व सांसद एवं भगवान रघुनाथ जी के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह भी शामिल होंगे। पीएम मोदी को रोपवे संघर्ष समिति के अलावा भाजपा नेताओं ने भी पत्र लिखकर हस्तक्षेप का आग्रह किया था।

पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट पर देवी संसद में जताया विरोध बिजली महादेव रोपवे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को नग्गर में हुई बड़ी जगती (देव संसद) में देवी-देवताओं ने बिजली महादेव रोपवे का विरोध जताया है।

देव स्थलों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं देवी-देवताओं ने साफ कहा कि देव स्थलों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर इसे बंद नहीं किया गया तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जगती में कुल्लू, मंडी व लाहुल स्पीति के 260 देवी-देवताओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था।

गूर के माध्यम से जताया है विरोध बिजली महादेव रोपवे का ग्रामीण कई वर्ष से विरोध कर रहे हैं। बिजली महादेव भी अपने गूर (पुजारी) के माध्यम से रोपवे का विरोध जता चुके हैं। कहा गया था कि देव स्थलों को पर्यटन स्थल न बनाया जाए।

देवता की शांति भंग होने की आशंका जताई रोपवे बनने से देवता की शांति भंग होने की आशंका जताई गई थी। वर्ष में तीन माह 15 दिसंबर से 15 मार्च तक बिजली महादेव मंदिर के कपाट बंद होते हैं। इस दौरान देवता को शोर-शराबा नहीं चाहिए होता है।

नौ पंचायतों के लोग हैं विरोध में खराहल और कशावरी फाटी की नौ पंचायतों के लोग रोपवे के विरोध में उतरे हैं। विरोध के बावजूद बिजली महादेव रोपवे को वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के तहत पहले चरण की अनुमति मिल चुकी है।