मंडी की सियासत गरमाई, नगर परिषद नेरचौक की अध्यक्ष कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में, क्या है पूरा विवाद?

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की सियासत गरमा गई है। नगर परिषद नेरचौक की अध्यक्ष नर्वदा अभिलाषी कांग्रेस को अलविदा कहने की तैयारी में हैं। यदि उन्होंने औपचारिक रूप से इस्तीफे का एलान किया तो बल्ह क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लग सकता है।



वह काफी समय से पार्टी से जुड़ी रही हैं। संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली नर्वदा अभिलाषी ने पार्टी नेतृत्व के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नहीं सुनी जा रही बात उनका कहना है कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनकी बात न तो सुनी जा रही है और न ही गंभीरता से ली जा रही है। उनकी नाराजगी का सबसे बड़ा कारण डीएवी भूमि प्रकरण है। इस विवाद में उनका आरोप है कि स्थानीय प्रशासन मनमानी कर रहा है।

नहीं हुई आपत्ति व सुझाव पर कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेशों की भी अनदेखी की जा रही है। कई बार अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से अपनी आपत्तियां और सुझाव दिए, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे न केवल उनकी भूमिका कमजोर हुई, बल्कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी साख पर भी असर पड़ा है।

अपमानित महसूस कर रही हूं : नर्वदा नर्वदा अभिलाषी का कहना है कि अधिकारियों की बेरुखी के कारण उन्हें अपने समर्थकों और क्षेत्र की जनता को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। लगातार शिकायतों के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला तो वह स्वयं को अपमानित महसूस कर रही हैं। उनके करीबी बताते हैं कि वर्तमान हालात में वह किसी भी समय पार्टी छोड़ने का फैसला सार्वजनिक कर सकती हैं।

क्षेत्र में मानी जाती है मजबूत पकड़ राजनीतिक दृष्टि से नर्वदा अभिलाषी का कांग्रेस छोड़ना पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। वह दो बार पंचायत प्रधान और एक बार नगर परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं। क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। उनके पति डा. आरके अभिलाषी भी पंचायत उपप्रधान रह चुके हैं। सामाजिक-राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तित्व माने जाते हैं। ऐसे में उनका अलग होना आने वाले नगर निकाय और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की स्थिति को कमजोर कर सकता है।