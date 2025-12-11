Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल सरकार के तीन साल पर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बोले, अब आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य; कार्यकर्ताओं को दिया खास संदेश

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 01:21 PM (IST)

    मंडी में जनसंकल्प सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने सरकार के तीन साल पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने आपदाओं का सामना किया, जि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मंडी में सरकार के जनसंकल्प सम्मेलन में संबोधित करते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार। जागरण

    जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल सरकार के तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी में आयोजित जनसंकल्प सम्मेलन में नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। 

    विनय कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने बीते वर्षों में भयंकर प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है, जिसमें मंडी जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा। ऐसे कठिन समय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बिना थके राहत व बचाव कार्यों को गति दी और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता पहुंचाई। मुख्यमंत्री ने संकट की घड़ी में जो नेतृत्व दिखाया, वह सराहनीय है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संकट में नहीं दिखे भाजपा के नेता

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा सांसदों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि आपदा के समय जब जनता पीड़ा में थी, तब इनके जनप्रतिनिधि जनता का दर्द भूल गए और संकट की घड़ी में कहीं दिखाई नहीं दिए।

    कार्यकर्ताओं को दिया संदेश

    उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है और संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

    कार्यकर्ताओं से की खास अपील

    विनय कुमार ने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार तेजी से कार्य कर रही है। राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने और नई नीतियों को धरातल पर उतारने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाएं, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

    यह भी पढ़ें: मंडी में BJP पर हमलावर हुए सुक्खू सरकार के मंत्री, 'इन्होंने रोका हिमाचल का आपदा राहत पैकेज' रिवाज बदलने का दिया नारा 

    यह भी पढ़ें: मंडी: सरकार के कार्यक्रम में बेरोजगारों के पोस्टर, नर्सिंग प्रशिक्षुओं ने पंडाल में ही बना दिए बैनर; कांग्रेसी आए हरकत में 