Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंडी: पनारसा कॉलेज की वीरभद्र ने रखी थी नींव, 10 वर्ष बाद सुक्खू ने किया उद्घाटन; प्रियंका के स्कूल का निरीक्षण भी किया

    By HANS RAJ SAINIEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:53 AM (IST)

    मंडी जिले के द्रंग क्षेत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजकीय महाविद्यालय पनारसा के नए भवन का उद्घाटन किया। पाँच करोड़ की लागत से बने इस भवन का विद्यार्थियों को वर्षों से इंतजार था। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 2015 में इस कॉलेज की आधारशिला रखी थी। मुख्यमंत्री ने दयोरी में प्रियंका गांधी वाड्रा के सहयोग से बन रहे स्कूल का भी निरीक्षण किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जिला मंडी के पनारसा में लोगों से मिलते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जागरण

    जागरण संवाददाता, मंडी। जिला मंडी के द्रंग क्षेत्र के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक रहा। क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय पनारसा को 10 वर्ष बाद आखिरकार अपना भवन मिल गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पांच करोड़ रुपये की लागत से बने इस अत्याधुनिक भवन का उद्घाटन किया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कॉलेज के विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों में इस अवसर पर अपार खुशी का माहौल रहा। वर्षों से यह महाविद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन में संचालित हो रहा था, जिससे विद्यार्थियों को सीमित जगह और संसाधनों में अध्ययन करना पड़ता था।

    2015 में वीरभद्र सिंह ने रखी थी आधारशिला

    पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह ने वर्ष 2015 में इस कालेज का शुभारंभ किया था। 10 वर्ष के इंतजार के बाद यह भवन बनकर तैयार हुआ और मुख्यमंत्री सुक्खू इसका उद्घाटन किया। 

    सीएम बोले, विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण मिलेगा

    सीएम ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य है कि हर क्षेत्र में उच्च शिक्षा की सुविधाएं सुलभ और गुणवत्तापूर्ण हों। उन्होंने कहा कि आधुनिक भवन के निर्माण से विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण मिलेगा और शिक्षकों को भी शिक्षण कार्य में सुविधा होगी। 

    प्रियंका वाड्रा के सहयोग से बन रहे स्कूल भवन का निरीक्षण किया

    मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दयोरी के निर्माणाधीन भवन का भी निरीक्षण किया। यह भवन कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के सहयोग से निर्मित हो रहा है। 

    2023 की आपदा में ध्वस्त हो गया था भवन

    मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 की विनाशकारी प्राकृतिक आपदा में इस स्कूल का भवन पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। आपदा के बाद प्रियंका गांधी ने स्वयं स्कूल का दौरा किया था और नए भवन के निर्माण में आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की थी। वर्तमान में भवन का निर्माण कार्य तेजी से जारी है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। 


    यह भी पढ़ें: विधायक हंसराज नोटिस के बावजूद महिला पुलिस थाना में नहीं हुए हाजिर, अब क्या होगी अगली कार्रवाई? पॉक्सो एक्ट में दर्ज है FIR

    पड्डल में आपदा प्रभावितों को देंगे राहत राशि

    मुख्यमंत्री सुक्खू थोड़ी देर में ऐतिहासिक पड्डल मैदान में मंडी, कुल्लू और बिलासपुर जिलों के कुल 4914 आपदा प्रभावित परिवारों को 81.28 करोड़ रुपये की राहत राशि वितरित करेंगे। यह राहत राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। 4914 प्रभावितों में 1513 के घर पूरी तरह और 3401 के बरसात के दौरान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल सरकार भरेगी सहायक स्टाफ नर्स के 400 पद, 25 हजार मासिक वेतन पर राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगी नियुक्ति