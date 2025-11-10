हिमाचल सरकार भरेगी सहायक स्टाफ नर्स के 400 पद, 25 हजार मासिक वेतन पर राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगी नियुक्ति

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में पहली बार सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती होने जा रही है। 25 हजार मासिक वेतन पर 400 सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती जल्द होगी। इस संबंध में भर्ती को लेकर प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने तैयार कर दिया है।



लाखों रुपये व्यय कर बीएससी, एमएससी व जीएनएम नर्सिंग कोर्स करने वालों को नौकरी का मौका मिलेगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस मंजूरी के बाद अब भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इनकी नियुक्ति के लिए प्रस्ताव हमीरपुर स्थित राज्य चयन आयोग को भेजा जाएगा। वहीं से नियुक्तियां की जानी हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने इन नियुक्तियों का प्रस्ताव मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद राज्य चयन आयोग के माध्यम से जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन नियुक्तियों से प्रदेश के मेडिकल कालेजों में स्टाफ नर्सोँ क कमी दूर होने में मदद मिलेगी। और मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा।

स्वास्थ्य विभाग में बनाए हैं दो कैडर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में दो कैडर बनाए गए हैं। जिसमें एक कैडर चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के तहत प्रदेश के मेडिकल कालेजों में जबकि दूसरा कैडर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय के तहत प्रदेश के जोनल, क्षेत्रिय, जिला व अन्य अस्पतालों में सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारी हैं।

पांच वर्ष तक 25 हजार मासिक वेतनमान पर होगी नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में सहायक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति 25 हजार रुपये मासिक वेतन पर पांच वर्षों के लिए होगी। पांच वर्षों के सेवाकाल के बाद क्या होगा, ऐसा कोई प्रविधान नहीं दिया गया है।

आउटसोर्स पर तैनात नर्सों को मिल रहे 13 से 17 हजार उधर, आउटसोर्स आधार पर नियुक्त की जा रही स्टाफ नर्सों को 13 हजार रुपये से लेकर 17 हजार रुपये तक मासिक दिए जा रहे हैं। जिन्हें कंपनियों और ठेकेदारों के माध्यम से अस्पतालों में रखा गया है।