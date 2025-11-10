Language
    हिमाचल सरकार भरेगी सहायक स्टाफ नर्स के 400 पद, 25 हजार मासिक वेतन पर राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगी नियुक्ति

    By Yadvinder Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:31 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार सहायक स्टाफ नर्स के 400 पदों पर भर्ती करने जा रही है। यह भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को 25 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार राज्य चयन आयोग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

    हिमाचल प्रदेश में सहायक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति होगी। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में पहली बार सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती होने जा रही है। 25 हजार मासिक वेतन पर 400 सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती जल्द होगी। इस संबंध में भर्ती को लेकर प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने तैयार कर दिया है।

    लाखों रुपये व्यय कर बीएससी, एमएससी व जीएनएम नर्सिंग कोर्स करने वालों को नौकरी का मौका मिलेगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस मंजूरी के बाद अब भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है।

    इनकी नियुक्ति के लिए प्रस्ताव हमीरपुर स्थित राज्य चयन आयोग को भेजा जाएगा। वहीं से नियुक्तियां की जानी हैं। 

    मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा प्रस्ताव

    स्वास्थ्य विभाग ने इन नियुक्तियों का प्रस्ताव मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद राज्य चयन आयोग के माध्यम से जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन नियुक्तियों से प्रदेश के मेडिकल कालेजों में स्टाफ नर्सोँ क कमी दूर होने में मदद मिलेगी। और मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा।

    स्वास्थ्य विभाग में बनाए हैं दो कैडर

    प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में दो कैडर बनाए गए हैं। जिसमें एक कैडर चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के तहत प्रदेश के मेडिकल कालेजों में जबकि दूसरा कैडर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय के तहत प्रदेश के जोनल, क्षेत्रिय, जिला व अन्य अस्पतालों में सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारी हैं। 

    पांच वर्ष तक 25 हजार मासिक वेतनमान पर होगी नियुक्ति

    स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में सहायक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति 25 हजार रुपये मासिक वेतन पर पांच वर्षों के लिए होगी। पांच वर्षों के सेवाकाल के बाद क्या होगा, ऐसा कोई प्रविधान नहीं दिया गया है।

    आउटसोर्स पर तैनात नर्सों को मिल रहे 13 से 17 हजार 

    उधर, आउटसोर्स आधार पर नियुक्त की जा रही स्टाफ नर्सों को 13 हजार रुपये से लेकर 17 हजार रुपये तक मासिक दिए जा रहे हैं। जिन्हें कंपनियों और ठेकेदारों के माध्यम से अस्पतालों में रखा गया है। 

    प्रदेश में स्टाफ नर्सों के निर्धारित व भरे गए पद

    पदों का विवरण चिकित्सा शिक्षा निदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय
    सृजित पद 1996 1922
    भरे गए पद 1460 1220
    रिक्त पद 536 702

    सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती की जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में इन पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई थी। स्वास्थ्य विभाग में जो रिक्त और सृजित पद हैं, उन्हें भरने की प्रक्रिया चल रही है। जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा सके।
    -कर्नल धनीराम शंडिल, स्वास्थ्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश।