हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव करेंगे 3000 कर्मचारी, बोले- तीन साल से नजरअंदाज किए जा रही सरकार

जागरण संवाददाता, मंडी। Himachal Vidhan Sabha, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू हो रहा है। सत्र के दूसरे ही दिन हजारों कर्मचारी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने धर्मशाला तपोवन स्थित विधानसभा परिसर के बाहर पहुंचेंगे।

लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्कर (एमटीडब्ल्यू) 27 नवंबर को तपोवन स्थित विधानसभा का घेराव करेंगे। करीब 3000 एमटीडब्ल्यू इसके लिए तपोवन पहुंचेंगे।

तीन साल से नजरअंदाज कर रही सरकार

एमटीडब्ल्यू यूनियन के थलौट डिविजन के अध्यक्ष हेमराज ने बताया कि पिछले तीन साल से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं लेकिन सरकार सबको नजरंदाज कर रही है।

5500 रुपये मानदेय और एक छुट्टी

कर्मचारियों को केवल 5500 रुपये मासिक मानदेय मिलता है और केवल एक छुट्टी। उन्होंने कहा कि हमारी प्रमुख मांगों में न्यूनतम दिहाड़ी देना, कर्मचारियों के लिए स्थानीय नीति बनाना, मेडिकल संबंधित सुविधा कर्मचारियों को उपलब्ध करवाना आदि प्रमुख मांगे हैं।