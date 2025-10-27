हिमाचल पुलिस परीक्षा: ट्रायल के समय भी सर्वर में आई थी दिक्कत, आपत्ति के बावजूद क्यों नहीं हुआ सुधार?

मुकेश मेहरा, मंडी। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की विभागीय पदोन्नति परीक्षा (बी-1) के दौरान सर्वर में आई तकनीकी खामी ने पुलिस कर्मियों को निराश किया। 15 दिन पहले हुए ट्रायल में भी सर्वर में दिक्कत आई थी, जिसके बाद संबंधित एजेंसी को इसे सुधारने के लिए कहा गया था। रविवार को परीक्षा के दौरान फिर वही समस्या उत्पन्न हुई, जिससे परीक्षा देने आए पुलिस कर्मी मायूस हो गए।

इस आनलाइन परीक्षा के लिए एक बड़ी कंप्यूटर लैब की आवश्यकता थी, जिसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) कमांद की प्रयोगशाला का चयन किया गया था। पुलिस विभाग ने प्रदान किया था सर्वर सर्वर पुलिस विभाग की ओर से प्रदान किया गया था। रविवार को 570 पुलिस जवान इस परीक्षा में शामिल हुए। बी-1 परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे गए थे। सुबह नौ बजे परीक्षा शुरू हुई, लेकिन कुछ समय बाद प्रश्नों के उत्तर अपलोड नहीं हो सके। पहले सर्वर धीमा हुआ और फिर पूरी तरह से रुक गया।

तीन घंटे इंतजार करते रहे जवान लगभग तीन घंटे तक पुलिस जवान परीक्षा हाल में इंतजार करते रहे, जिसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया। दोपहर डेढ़ बजे के करीब जब सर्वर के चलने की सूचना मिली, तो परीक्षा पुनः आरंभ करने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद इसे स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया गया।

परीक्षा के पहले हुए माक टेस्ट में भी कुछ कमियां आई थीं, जिन्हें सुधारने के लिए कहा गया था। रविवार को परीक्षा सही चल रही थी, लेकिन अचानक सर्वर में तकनीकी खामी आ गई। अब आगामी तिथि तक परीक्षा स्थगित कर दी गई है और नए आदेश के अनुसार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

-सचिन हीरेमठ, एएसपी मंडी। आठ बजे से पहुंचना शुरू हो गए थे पुलिस जवान जिला कुल्लू में दूर-दूर से आए पुलिस जवानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिला कुल्लू के कलैहली में परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जहां सुबह आठ बजे से पुलिस जवान पहुंचना शुरू हो गए थे। साढ़े आठ बजे प्रवेश का समय था, लेकिन जब 185 पुलिस जवान परीक्षा देने पहुंचे, तो सर्वर ही नहीं चला। इसके बाद पुलिस जवान सर्वर के ठीक होने का इंतजार करते रहे, लेकिन तीन बजे तक सर्वर ठीक न होने पर परीक्षा को रद कर दिया गया। यह भी पढ़ें: हिमाचल पुलिस कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा के दौरान क्रैश हुआ सर्वर, 8 साल बाद आयोजित टेस्ट स्थगित; 4400 जवान पहुंचे थे सेंटर



