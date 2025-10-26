Language
    हिमाचल पुलिस परीक्षा: जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर उठाए सवाल, बिना इंतजाम क्यों करवाया टेस्ट?

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:46 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पर विवाद गहराया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बिना इंतजाम परीक्षा कराने का आरोप लगाया। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था का मुद्दा उठाया और युवाओं को हुई परेशानी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ठाकुर ने परीक्षा रद्द करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। जागरण

    जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पुलिस के विभागीय प्रोन्नति परीक्षा के स्थगित होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की व्यवस्था ही बैठ गई। सरकार एक तरफ लोगों को नौकरी न देने के हजार तरीके खोज रही है तो दूसरी तरफ डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम में भी लापरवाही बरत रही है। 

    बिना इंतजाम रख दी परीक्षा 

    बिना किसी इंतजाम के इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन सरकार की मंशा और तैयारियों पर सवाल उठा रहा है। अभ्यर्थी छह घंटे तक बैठे रहे, लेकिन व्यवस्थापकों द्वारा तकनीकी खामी दूर नहीं की जा सकी। किसी जगह पर लोगों के जवाब सबमिट नहीं हो रहे थे तो कहीं पर प्रश्नों के उत्तरों में ही गलत विकल्प आ रहे थे। 

    मेन सर्वर से लिंक नहीं हो पाए परीक्षा केंद्र 

    कहीं पर मेन सर्वर से परीक्षा केंद्र लिंक नहीं हो पाए तो कहीं पर एक ही साथ शुरू हुई परीक्षा में प्रश्नों की संख्या में, तो कहीं पर परीक्षा के समयावधि में भारी अंतर देखने को मिल रहा था। पहली पारी में परीक्षा देने आए लोगों को दूसरी पारी में भी परीक्षा देने के लिए बैठाया गया। पूरी परीक्षा में ही उहापोह और अराजकता की स्थिति बनी रही। जब यह बात पूरी तरीके से बाहर आ गई और परीक्षार्थियों द्वारा भारी पैमाने पर विरोध हुआ तो आनन-फानन  में प्रशासन द्वारा यह परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया गया। 

    बिना ट्रायल करवाया आयोजन

    यह सरकार की नाकामी और खराब प्रबंधन का एक जीता जागता उदाहरण है। बिना ट्रायल रन किए ही परीक्षा का आयोजन करवाया गया या फिर विभिन्न मानकों की अनदेखी की गई। यह कोई पहली बार नहीं है जब सरकार द्वारा आयोजित की गई परीक्षा पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा हो। 

    सरकार की नाकामी से परेशान हुए जवान

    जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की नाकामी की वजह से ही 4000 से ज्यादा लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बहुत सारे छोटे बच्चे भी जो अपने मां के साथ मजबूरन आए थे उन्हें भी घंटों इंतजार करना पड़ा। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर व्यवस्था बैठाने वाली सरकार यदि 4 हजार लोगों के डिपार्मेंटल प्रमोशन एक्जाम नहीं करवा सकती हैं तो 1 लाख सरकारी नौकरियों का वादा कैसे पूरा करेगी? यह सरकार कैसे बड़े पैमाने पर भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाएगी? कैसे प्रदेश के युवाओं को रोजगार देगी? 

    राजनीतिक द्वेष में भंग किया कर्मचारी चयन आयोग 

    राजनीतिक द्वेष और युवाओं को रोजगार से वंचित रखने के लिए ही इस प्रकार से कर्मचारी चयन आयोग को पूरी तरीके से भंग कर दिया था। एक लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी देकर हिमाचल में जनादेश चुराने वाली कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री यह जानते हैं जब प्रतियोगी परीक्षाएं करवाने वाली संस्थाएं ही नहीं रहेंगी तो लोगों को रोजगार भी नहीं देना पड़ेगा। सरकार की कार्यप्रणाली  से यह साफ है कि इस सरकार का इरादा प्रदेश के लोगों से उनकी नौकरियां उनका प्रमोशन छीनना है देना नहीं।