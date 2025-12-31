Himachal News: सुंदरनगर में किन्नर ने होटल मालिक को मारा चाकू, पुलिस ने की नाकाबंदी, हालत गंभीर

जागरण टीम, मंडी सुंदरनगर । नववर्ष में पर्यटकों की आमद के साथ-साथ असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो गए हैं। मंगलवार देर शाम को सुंदरनगर के हराबाग में होटल गार्डन ईव में चार लोगों ने मामूली कहासुनी के बीच मालिक को पेट में चाकू मारकर फरार हो गए। हमला करने वालों में एक किन्नर और तीन अन्य युवक शामिल हैं। घायल की पहचान ललित निवासी सुंदरनगर के रूप में हुई है। ललित नेवी से सेवानिवृत है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार देर शाम को होटल के बाहर एक स्विफ्ट डिजाइर कार रूकी। इनमें एक किन्नर और तीन अन्य लोग थे। मौके पर मौजूद ढाबे में ही काम करने वाले सचिन वर्मा ने बताया कि चारों होटल के अंदर आए और खाना मांगने लगे। खाने में थोड़ी देरी होने पर यह शोर मचा रहे थे और कैश काउंटर पर खड़े मालिक ललित ने जब इनको शोर न मचाने के लिए कहा तो यह कैश काउंटर पर आ गए और उनके साथ बहस करने लगे।

इस दौरान किन्नर ने गालीगलौच आरंभ कर दिया। दो लोगों के हाथों में चाकू था और यह ललित को कैश काउंटर से खींचकर बाहर ले गए। ललित इनका वीडियो भी बना रहा था, जिसको देखकर यह ओर भड़क गए और ललित को खींचकर बाहर ले गए। सचिन वर्मा ने बताया कि उन्होंने ललित को उनसे छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने उनसे भी धक्का मुक्की की।