हिमाचल: आपदा में सब कुछ खोने वाली 14 महीने की नितिका को सरकार ने दिए 28 लाख रुपये, CM बोले- ऐसी बेटियां अब अकेली नहीं

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में 30 जून की भीषण आपदा में जब सराज क्षेत्र की मासूम 14 महीने की नितिका ने एक ही पल में अपने माता-पिता और दादी को मलबे में खो दिया था, तब उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आसमान रोया, धरती टूटी और नितिका की दुनिया सूनी हो गई।

सोमवार को मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में आयोजित राहत वितरण समारोह में उसके चेहरे पर मुस्कान लौटी, जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उसे अपने हाथों से सात लाख रुपये की राहत राशि सौंपी और कहा कि यह हमारी सरकार की बेटी है।

नितिका जैसी बेटियां अब अकेली नहीं : सुक्खू मुख्यमंत्री सुक्खू ने भावुक होते हुए कहा कि नितिका जैसी बेटियां अब अकेली नहीं हैं, सरकार उनका परिवार है। उन्होंने बताया कि नितिका को सात लाख रुपये उस घर के नुकसान के लिए दिए जा रहे हैं, जो आपदा में पूरी तरह तबाह हो गया था।

21 लाख रुपये की एफडी शेष 21 लाख रुपये उसकी सुरक्षा और भविष्य के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) के रूप में बैंक में जमा किए जाएंगे, जिससे वह शिक्षा और आगे के जीवन में किसी भी आर्थिक कठिनाई से मुक्त रह सके।