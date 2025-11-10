मंडी के बालीचौकी में सवारियों से भरी निजी बस दुर्घटनाग्रस्त, घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे तो नहीं था कोई डॉक्टर
मंडी के बालीचौकी में सवारियों से भरी एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इस लापरवाही के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।
जागरण टीम, बालीचौकी (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सोमवार को एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिला मंडी में पंजाई के समीप बालीचौकी थाची-चलौट रूट पर चल रही यह बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस बालीचौकी की ओर आ रही थी।
पंजाई के समीप बस में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसे भांपते हुए चालक ने बस को पहाड़ से टकरा दिया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
कार्तिक पूज से लौट रहे थे लोग, भरी हुई थी बस
बस पूरी सवारियों से भरी हुई थी और लोग देव मतलोड़ा को कार्तिक पूज से लौट कर अपने घरों को जा रहे थे। अगर चालक ने समझदारी नहीं दिखाई होती तो बस साथ लगती गहरी खाई में लुढ़क सकती थी।
पंजाई अस्पताल में नहीं था कोई डॉक्टर
हादसे के उपरांत घायलों को 108 एंबुलेंस के माध्यम से पीएचसी पंजाई लाया गया, लेकिन यहां कोई डॉक्टर ही मौजूद नहीं था। इस पर घायलों को नगवाईं अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कुछ लोगों को घर भेज दिया गया है। गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में उपचाराधीन किया गया है।
पुलिस हादसे की जांच में जुटी
वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और छानबीन में जुट गई है। हादसे के कारण की जांच की जा रही है।
