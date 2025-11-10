मंडी के बालीचौकी में सवारियों से भरी निजी बस दुर्घटनाग्रस्त, घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे तो नहीं था कोई डॉक्टर

जागरण टीम, बालीचौकी (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सोमवार को एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिला मंडी में पंजाई के समीप बालीचौकी थाची-चलौट रूट पर चल रही यह बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस बालीचौकी की ओर आ रही थी।

पंजाई के समीप बस में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसे भांपते हुए चालक ने बस को पहाड़ से टकरा दिया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कार्तिक पूज से लौट रहे थे लोग, भरी हुई थी बस बस पूरी सवारियों से भरी हुई थी और लोग देव मतलोड़ा को कार्तिक पूज से लौट कर अपने घरों को जा रहे थे। अगर चालक ने समझदारी नहीं दिखाई होती तो बस साथ लगती गहरी खाई में लुढ़क सकती थी।