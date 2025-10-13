हिमाचल पुलिस के डीएसपी पर जमीन कब्जाने और पिटाई करने का आरोप, सुंदरनगर थाने में दर्ज हुआ मामला

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर मंडी। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के पूर्व एसडीएम और ऊना के एसडीएम के बाद अब एक और अधिकारी विवादों में आया है। इन दोनों अधिकारियों पर दुष्कर्म के आरोप हैं। वहीं, बिलासपुर के डीएसपी मुनीष चौधरी और उनके माता-पिता पर एक व्यक्ति की निजी भूमि पर कब्जा, पिटाई और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें