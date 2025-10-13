हिमाचल पुलिस के डीएसपी पर जमीन कब्जाने और पिटाई करने का आरोप, सुंदरनगर थाने में दर्ज हुआ मामला
हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में बिलासपुर के डीएसपी मुनीष चौधरी और उनके माता-पिता पर एक व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करने, मारपीट करने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। पीड़ित विनोद कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने एससी-एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, सुंदरनगर मंडी। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के पूर्व एसडीएम और ऊना के एसडीएम के बाद अब एक और अधिकारी विवादों में आया है। इन दोनों अधिकारियों पर दुष्कर्म के आरोप हैं। वहीं, बिलासपुर के डीएसपी मुनीष चौधरी और उनके माता-पिता पर एक व्यक्ति की निजी भूमि पर कब्जा, पिटाई और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगा है।
सुंदरनगर थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर एससी-एसटी अधिनियम के प्रविधानों सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 11 सितंबर की बताई जा रही है।
जमीन में लगा दी मशीनरी, रोकने पर पीटने का आरोप
पुलिस से की शिकायत में सुंदरनगर के धनोटू निवासी विनोद कुमार ने बताया कि आरोपित अपने माता-पिता के साथ जेसीबी मशीनरी लेकर उसकी निजी भूमि में खोदाई करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जब इसका विरोध किया तो मुनीष ने उनके साथ धक्कामुक्की कर पिटाई की और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। इससे उन्हें चोटें आईं और उसकी टीशर्ट फट गई।
मशीनरी कब्जे में लेकर शुरू की जांच
पुलिस ने खोदाई कार्य में लगाए गए बैकहो लोडर को भी कब्जे में लिया है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है।
अधिकारी ने नकारे आरोप
वहीं, बिलासपुर के डीएसपी (लीव रिजर्व) मुनीष चौधरी ने विनोद के आरोपों को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ वह ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं।
