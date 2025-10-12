कुल्लू दशहरा में तहसीलदार से अभद्र व्यवहार मामले में युवक गिरफ्तार, अन्य देवलुओं से भी होगी पूछताछ

संवाद सहयोगी, कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह यादव को भीड़ में घसीटने के मामले में युवक राहुल को गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर छोड़ दिया है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। इस मामले में अब अन्य देवलु से भी पूछताछ की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकारी पर देवता के शिविर में जूते के साथ जाने का है आरोप दो अक्टूबर को तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह यादव और देवता भृगु ऋषि के देवलुओं के बीच झड़प हो गई थी। तहसीलदार देवता के अस्थायी शिविर में जूते के साथ चले गए थे।

तहसीलदार को घसीटकर ले गए थे शिविर में इस आरोप के बाद देवलु भड़क गए थे। उनका कहना था कि इस कारण देवता ने नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद तहसीलदार हरि सिंह को घसीटकर देवता भृगु ऋषि के पास लाया गया और माफी मंगवाई गई।