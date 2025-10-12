कुल्लू दशहरा में तहसीलदार से अभद्र व्यवहार मामले में युवक गिरफ्तार, अन्य देवलुओं से भी होगी पूछताछ
कुल्लू दशहरा उत्सव में तहसीलदार से बदसलूकी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और अन्य देवलुओं से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।
संवाद सहयोगी, कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह यादव को भीड़ में घसीटने के मामले में युवक राहुल को गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर छोड़ दिया है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। इस मामले में अब अन्य देवलु से भी पूछताछ की जाएगी।
अधिकारी पर देवता के शिविर में जूते के साथ जाने का है आरोप
दो अक्टूबर को तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह यादव और देवता भृगु ऋषि के देवलुओं के बीच झड़प हो गई थी। तहसीलदार देवता के अस्थायी शिविर में जूते के साथ चले गए थे।
तहसीलदार को घसीटकर ले गए थे शिविर में
इस आरोप के बाद देवलु भड़क गए थे। उनका कहना था कि इस कारण देवता ने नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद तहसीलदार हरि सिंह को घसीटकर देवता भृगु ऋषि के पास लाया गया और माफी मंगवाई गई।
तहसीलदार ने दर्ज करवाया था मामला
तहसीलदार ने इस संबंध में कुल्लू थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने दशहरा उत्सव समाप्त होने तक मामले में जांच की। इस मामले में तहसीलदार के स्वजन ने भी पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। डीएसपी चंद्रशेखर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।