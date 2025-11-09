ध्वनि तरंगों से चार्ज होगी श्रवण यंत्र की बैटरी, IIT मंडी ने विकसित की तकनीक; 250 रुपये के सिस्टम से सेल बदलने का झंझट खत्म

हंसराज सैनी, मंडी। श्रवण यंत्र की बैटरी ध्वनि तरंगों से चार्ज होगी। बार-बार बैटरी बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे बैटरी निस्तारण से राहत मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण भी होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मंडी के शोधार्थियों ने ऐसा सेंसर विकसित किया है जो कान के पर्दे की प्राकृतिक तरंगों से बिजली पैदा कर श्रवण यंत्र को चार्ज कर सकता है। यह शोध मेटामटेरियल आधारित पायजोइलेक्ट्रिक सैंडविच सेंसर पर आधारित है।



यह तकनीक आइआइटी मंडी के स्कूल आफ मैकेनिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डा. राजीव कुमार, प्रोफेसर डा. मोहम्मद तल्हा, शोधार्थी विशेश सिंह और एमएएनआइटी भोपाल के प्रो. जितेंद्र अधिकारी ने तैयार की है।

250 रुपये होगी कीमत इस तकनीक से न केवल श्रवण यंत्र पूर्ण रूप से प्रत्यारोपण योग्य बन सकेगा, बल्कि बाहरी बैटरी या सेल पर निर्भरता भी समाप्त हो जाएगी। इसकी कीमत मात्र 250 रुपये रहेगी। शोध ब्रिटेन के इंटरनेशनल जर्नल आफ मैकेनिकल साइंसेस में प्रकाशित हुआ है। शोधार्थियों ने पेटेंट के लिए आवेदन कर दिया है।

ऊर्जा यंत्र की बैटरी को चार्ज रखेगी प्रोफेसर डा. राजीव कुमार ने बताया कि मानव कान का पर्दा जब ध्वनि सुनता है तो उसमें सूक्ष्म कंपन पैदा होती है। इन कंपन को मेटामटेरियल सेंसर विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह ऊर्जा यंत्र की बैटरी को चार्ज रखती है। इसका अर्थ है कि रोगियों को अब बार-बार श्रवण यंत्र का सेल या बैटरी बदलने या चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। अब यह डर भी नहीं सताएगा कि बैटरी या सेल कहीं डिस्चार्ज न हो जाए।

मरीज ही नहीं पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद यह तकनीक केवल मरीजों के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। पारंपरिक श्रवण यंत्रों में उपयोग होने वाले डिस्पोजेबल सेल कुछ दिन में बदलने पड़ते हैं, जिनका निस्तारण पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। नई तकनीक में सेल की आवश्यकता न होने से इलेक्ट्रानिक कचरे में कमी आएगी और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। मरीजों की जेब भी ढीली नहीं होगी।