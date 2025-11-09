Mandi News: सरकाघाट में पति की टैक्सी लेकर सवारी छोड़ने चली गई पत्नी, गाड़ी खाई में गिरने से महिला की मौत; बहन घायल

सहयोगी, सरकाघाट (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई। उपमंडल सरकाघाट के डबरोग निवासी सन्नी कुमार की पत्नी की मौत हो गई व साली गंभीर रूप से घायल है। महिला पति की टैक्सी लेकर सवारी छोड़ने चली गई थी, वापसी में गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

दुर्घटना में सन्नी की 24 वर्षीय पत्नी उमा देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी साली गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, सन्नी कुमार टैक्सी चालक, निवासी डबरोग, वर्तमान में जमसाई में किराये पर रात करीब 10:30 बजे बस स्टैंड से धर्मपुर के लिए सवारी मिली। जमसाई वार्ड में अपने क्वार्टर के पास पहुंचकर सन्नी कुमार खाना खाने के लिए रुका और सवारी को भी वहीं इंतजार करने को कहा। इसी दौरान, उनकी पत्नी उमा देवी (24) अपनी मेहमान बहन चंद्रकला को साथ लेकर टैक्सी की चाबी उठाई और सवारी को छोड़ने धर्मपुर चली गई।



धर्मपुर से वापस आते समय, रात करीब 1:30 बजे, पाड़छू में लोक निर्माण विभाग की वर्कशाप के समीप एक मोड़ पर उमा गाड़ी से नियंत्रण खो बैठीं। कार अनियंत्रित होकर 60 फीट गहरी खाई में जा गिरी। साली ने फोन पर दी सन्नी को हादसे की सूचना रात डेढ़ बजे सन्नी कुमार को उनकी साली चंद्रकला के मोबाइल से दुर्घटना की सूचना मिली। जब वह रात 2:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे, तो उनके साले गौतम और साढू लक्की पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुके थे।