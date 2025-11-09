Mandi News: सरकाघाट में पति की टैक्सी लेकर सवारी छोड़ने चली गई पत्नी, गाड़ी खाई में गिरने से महिला की मौत; बहन घायल
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सरकाघाट के पास एक दुखद घटना में, सन्नी कुमार की पत्नी उमा देवी की टैक्सी दुर्घटना में मौत हो गई। उमा देवी अपनी बहन के साथ सवारी छोड़ने गई थी, तभी गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में उमा देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सहयोगी, सरकाघाट (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई। उपमंडल सरकाघाट के डबरोग निवासी सन्नी कुमार की पत्नी की मौत हो गई व साली गंभीर रूप से घायल है। महिला पति की टैक्सी लेकर सवारी छोड़ने चली गई थी, वापसी में गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
दुर्घटना में सन्नी की 24 वर्षीय पत्नी उमा देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी साली गंभीर रूप से घायल हो गई।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, सन्नी कुमार टैक्सी चालक, निवासी डबरोग, वर्तमान में जमसाई में किराये पर रात करीब 10:30 बजे बस स्टैंड से धर्मपुर के लिए सवारी मिली।
जमसाई वार्ड में अपने क्वार्टर के पास पहुंचकर सन्नी कुमार खाना खाने के लिए रुका और सवारी को भी वहीं इंतजार करने को कहा। इसी दौरान, उनकी पत्नी उमा देवी (24) अपनी मेहमान बहन चंद्रकला को साथ लेकर टैक्सी की चाबी उठाई और सवारी को छोड़ने धर्मपुर चली गई।
धर्मपुर से वापस आते समय, रात करीब 1:30 बजे, पाड़छू में लोक निर्माण विभाग की वर्कशाप के समीप एक मोड़ पर उमा गाड़ी से नियंत्रण खो बैठीं। कार अनियंत्रित होकर 60 फीट गहरी खाई में जा गिरी।
साली ने फोन पर दी सन्नी को हादसे की सूचना
रात डेढ़ बजे सन्नी कुमार को उनकी साली चंद्रकला के मोबाइल से दुर्घटना की सूचना मिली। जब वह रात 2:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे, तो उनके साले गौतम और साढू लक्की पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुके थे।
नाले में गिरी थी गाड़ी
उन्होंने बताया कि उमा देवी गाड़ी के बाहर नाले के पानी में गिरी मिलीं और उनकी साली चंद्रकला कार में फंसी हुई थीं। हादसे में उमा देवी की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। दोनों को तत्काल नागरिक अस्पताल सरकाघाट ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उमा देवी को मृत घोषित कर दिया और पुलिस को सूचना दी।
गंभीर रूप से घायल चंद्रकला को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज नेरचौक रेफर कर दिया गया।
पुलिस कर रही मामले की जांच
डीएसपी धर्मपुर संजीव सूद ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।
