Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फाॅरेक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी: मास्टरमाइंड नवाब को भारत लाने की मुहिम तेज, हिमाचल के लोगों से भी करोड़ों रुपये की ठगी

    By Hansraj Saini Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:54 PM (IST)

    Forex trading fraud फारेक्स ट्रेडिंग के नाम पर पांच राज्यों में करोड़ों की धोखा धड़ी करने वाले मास्टरमाइंड लविश चौधरी उर्फ नवाब को भारत लाने की मुहिम तेज हो गई है। इंटरपोल द्वारा नोटिस जारी होने से गिरफ्तारी की उम्मीद बंधी है। वह आबुधाबी में रहकर कारोबार चला रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    फारेक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी के आरोपितों की धरपकड़ तेज कर दी है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मंडी। पांच राज्यों में हजारों लाेगों से फारेक्स ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपित अब जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के घासीपुरा के लविश चौधरी उर्फ नवाब को भारत लाने की मुहिम तेज हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गृह मंत्रालय ने आरोपित के विरुद्ध पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर रखा था। अब इंटरपोल द्वारा ब्लू नोटिस जारी करने से आरोपित के जल्द पकड़ में आने की उम्मीद बंधी है। वह आबुधाबी में अपने अन्य साथियाें के साथ रह रहा है। वह आबुधाबी क्रिकेट-10 टीम का मालिक है। वहीं से अब फारेक्स ट्रेडिंग का कारोबार कई देशों में संचालित कर रहा है।

    गांव में किराना की दुकान करता था आरोपित

    लविश चौधरी पहले अपने गांव में किराना की दुकान करता था। बाद में उसने क्यूएफएक्स कंपनी बना फारेक्स ट्रेडिंग का काम शुरु किया था। लविश चौधरी ने अपनी कंपनी क्यूएफएक्स के जरिए हजारों लोगों से निवेश करवा हिमाचल,पंजाब,हरियाणा,गुजरात और गोवा में 210 करोड़ रुपये की ठगी की थी। निवेशकों का पैसा लेकर वह दुबई भाग गया था। वहां उसने पैसा अपना नया कारोबार शुरू करने में निवेश कर दिया था।

    हिमाचल के मंडी में भी दर्ज है धोखाधड़ी का मामला

    हिमाचल के मंडी जिले के बल्ह थाना में भी फारेक्स ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला नवंबर 2023 में दर्ज हुआ था। इसके बाद बल्ह पुलिस ने 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। तीन मुख्य आरोपित राजेंद्र सूद, विनीत कुमार और सुखदेव दुबई भाग गए थे। तीनों लविश चौधरी के पास रह रहे हैं।

    मंडी के आरोपित न्यायिक हिरासत में

    मंडी जिले के जोगेंद्रनगर के रहने वाले राजेंद्र सूद की पत्नी नीतू करीब दो वर्ष से न्यायिक हिरासत में है। एक निवेशक ने इसकी शिकायत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चंडीगढ़ शाखा से की थी। इसके बाद ईडी ने आरोपितों की पंजाब के जीरकपुर व अन्य स्थानों पर स्थित 45 संपत्तियां फ्रीज की थी। न्यायालय के आदेश पर गत दिनों यह सभी संपत्तियां 9.34 करोड़ रुपये में कुर्क हुई थी। इसके बाद ईडी ने पंजाब के मुख्य एजेंट हरजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया था।

    यह भी पढ़ें- फारेक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी: हवाला के जरिये दुबई पहुंचाया निवेशकों का पैसा, मामला NIA को सौंपने की तैयारी, 5 राज्यों से जुड़े तार

    गत सप्ताह दबोचा था मुख्य एजेंट

    गत सप्ताह उत्तर प्रदेश के मुख्य एजेंट नवाब हसन को दबोचा था। वह हवाला के जरिए निवेशकों का पैसा दुबई भेजता था। इसके घर से दबिश के दौरान निवेशकों से धोखाधड़ी कर अर्जित की गई 94.23लाख रुपये बरामद किए थे। दैनिक जागरण ने फारेक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी का मामला प्रमुखता से उजागर किया था।

    यह भी पढ़ें- ऊना दुष्कर्म मामला: ...तो क्या एसडीएम और पीड़िता के बीच हो गया समझौता, वकील ने बताई अंदर की बात