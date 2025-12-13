Language
    हिमाचल के दो जिलों में ईडी की रेड, 2000 करोड़ रुपये के क्रिप्टो करेंसी से जुड़े घोटाले में दी दबिश; 78 लोग हैं निशाने पर

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:07 PM (IST)

    जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां में ईडी की रेड हुई है।

    जागरण टीम, मंडी/धर्मशाला। ED Raid in Himachal, हिमचल प्रदेश के जिला कांगड़ा और मंडी में ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने रेड की है। करीब 2000 करोड़ रुपये के बहुचर्चित क्रिप्टो करेंसी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह दबिश दी है। ईडी के निशाने पर प्रदेश के 78 लोग हैं।अन्य जगह भी ईडी कार्रवाई कर सकती है। 

    शनिवार को हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर और नगरोटा में एक साथ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ईडी की टीमों ने निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी के आरोपित सुंदरनगर के रविकांत और उसके एक अन्य सहयोगी के ठिकानों पर दबिश देकर घंटों तक तलाशी अभियान चलाया।

    नगरोटा बगवां में दो घरों में रेड

    जिला कांगड़ा के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के ठारू व कबाड़ी में ईडी अधिकारियों ने शनिवार सुबह लगभग सात बजे दो घरों में दबिश दी। रेड के दौरान ईडी के अधिकारी क्रिप्टो करेंसी मामले को लेकर संबंधित व्यक्तियों के घरों में जांच के लिए पहुंची है। रेड जारी है और घरों से दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है।

    सुंदरनगर में भी रेड

    वहीं, जिला मंडी के सुंदरनगर में भी ईडी ने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मामले में दबिश दी है। ईडी अधिकारियों ने रविकांत निवासी गांव एवं डाकघर चांबी तहसील सुंदरनगर जिला मंडी के घर पर रेड की। 

    स्कूल बस इत्यादि का कारोबार

    उक्त शख्स जिसका अपना स्कूल बस इत्यादि का कारोबार है l जिसने पूर्व में क्रिप्टो करेंसी इत्यादि में भी पैसे लगाए थे और अन्य लोगों से भी पैसे डलवाए थे। यहां ईडी टीम ने सुबह पांच बजे दबिश दी। 

    पुलिस को नहीं दी जानकारी

    इस रेड के बारे में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा स्थानीय पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है l वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय की टीम वहीं पर मौजूद है l

