Himachal Accident: मंडी में नशे में धुत्त युवक ने दोस्तों को मारी टक्कर, फिर खाई में गिरी कार

जागरण संवाददाता, मंडी। छोटी काशी में सोमवार देर रात भ्यूली में धुत एक युवक ने अपने दोस्त सहित अन्य व्यक्ति पर गाड़ी से टक्कर मारकर घायल कर दिया, वहीं थोड़ी आगे जाकर गाड़ी को बाईपास के पास ढांक से गिरा दिया। हादसे में तीनों घायल हुए हैं।

भ्यूली के पास स्थित एक ढाबें के बाहर आरोपित शिवा पुत्र शेर सिंह निवासी दयागरी तहसील बल्ह अपने दो दोस्तों के साथ आया था, ढाबे के बाहर रखी कुर्सियों पर बैठकर यह बहस करने लगे।

इस दौरान इसके एक दोस्त रजत ने कुर्सी तोड़ दी। मौके पर मौजूद अनिल और राजकुमार ने कुर्सी उठाई और इनको रोकने लगे। तो वह इनसे भी उलझ पडे़।

इसके बाद एकाएक ही शिवा ने अपनी गाड़ी एचपी 30-9138 को स्टार्ट किया और तेज गति से जाते हुए अपने दोस्त रजत ओर वहां मौजूद राजकुमार को टक्कर मारकर वहां से भाग गया।

आस पास मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों को जोनल अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना से फरार होने के बाद शिवा ने अपनी कार बाईपास पर ट्रक यूनियन के पास अनियंत्रित होकर खड्ड में गिरा दी।

इस हादसे में शिवा को भी चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचे और गाड़ी को अपने कब्जे में लिया। गाड़ी की तलाशी के दौरान किसी तरह का नशीला पदार्थ नहीं मिला।

आरोपित नशा करने के आदी बताए जा रहे हैं। पुलिस यह भी तलाश कर रही है कि इनके खिलाफ पहले कोई मामला तो नहीं दर्ज है। उधर थाना प्रभारी जितेंद्र ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।