साइबर गुलामी में फंसे हिमाचल के युवा, विदेश में नौकरी का झांसा देकर शातिर करवा रहे ठगी, इन 5 देशों में ज्यादा मामले
हिमाचल प्रदेश के कई बेरोजगार युवाओं को विदेशी नौकरी का लालच देकर साइबर गुलामी में फंसाया गया है। 20 से अधिक युवा म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, दुबई और सिंगापुर में फंसे हैं, जहाँ उनसे जबरन साइबर अपराध करवाया जा रहा है। पर्यटन वीजा और आकर्षक नौकरी का झांसा देकर उन्हें विदेश बुलाया गया था, जिसके बाद उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
हंसराज सैनी, मंडी। हिमाचल के कई बेरोजगार युवाओं को विदेशी नौकरी का लालच देकर अंतरराष्ट्रीय गिरोह ने उन्हें साइबर गुलामी में फंसा लिया है। प्रदेश के 20 से अधिक युवा इस समय म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, दुबई और सिंगापुर में फंसे बताए जा रहे हैं, जहां उनसे जबरन साइबर अपराध करवाया जा रहा है।
पर्यटन वीजा, हाई सैलरी और आकर्षक नौकरी का झांसा देकर शातिरों ने इन्हें विदेश बुलाया था। वहां पहुंचने पर पासपोर्ट जब्त कर बंधक बना लिया।
मामला सामने आने के बाद अब हिमाचल की जांच एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। फंसे युवाओं को सुरक्षित भारत लाने की मुहिम शुरू कर दी है।
इंटरनेट मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर स्लेवरी एक खतरनाक आपराधिक माडल बन चुका है। इसमें युवाओं को झूठे जॉब आफर के नाम पर विदेशों में बुलाया जाता है, जहां उनसे आनलाइन ठगी, डेटा चोरी, फेक निवेश स्कैम और अश्लील कंटेंट बनाने जैसे अपराधों में जबरन काम कराया जाता है।
वाट्सएप कॉल करवा करते हैं ठगी
भागने की कोशिश करने पर पिटाई, धमकी और ब्लैकमेलिंग की जाती है। शातिर गिरोह इन युवाओं से भारत सहित अन्य देशों के लोगों को वाटसएप काल कराकर ठगी कराते हैं।
ऊना के पूर्व सैनिक से हुई थी 60 लाख रुपये की ठगी
ऊना जिले के एक पूर्व सैनिक को गत वर्ष कंबोडिया से वाटसएप काल आई थी। शातिरों ने डिजिटल अरेस्ट कर 60 लाख रुपये की ठगी कर ली थी। ठगी का पैसा राजस्थान के तीन लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर हुआ था। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गिरोह के मुख्य सरगना अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। यांगून स्थित भारतीय दूतावास ने एक बार फिर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि म्यांमार, थाईलैंड सीमा के म्यावाडी और ह्पा लू क्षेत्र में कई भारतीय युवाओं को तस्करी कर ले जाया जा रहा है। दूतावास ने विदेश में नौकरी के किसी भी आफर को स्वीकार करने से पहले सत्यापन करने की अपील की है।
ऐसे मामले सामने आए हैं, इसकी जांच की जा रही है। कितने युवा साइबर गुलामी का शिकार हुए हैं। इसके बारे में अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा।
-रोहित मालपानी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साइबर अपराध हिमाचल।
