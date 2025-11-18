साइबर गुलामी में फंसे हिमाचल के युवा, विदेश में नौकरी का झांसा देकर शातिर करवा रहे ठगी, इन 5 देशों में ज्यादा मामले

हंसराज सैनी, मंडी। हिमाचल के कई बेरोजगार युवाओं को विदेशी नौकरी का लालच देकर अंतरराष्ट्रीय गिरोह ने उन्हें साइबर गुलामी में फंसा लिया है। प्रदेश के 20 से अधिक युवा इस समय म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, दुबई और सिंगापुर में फंसे बताए जा रहे हैं, जहां उनसे जबरन साइबर अपराध करवाया जा रहा है।



पर्यटन वीजा, हाई सैलरी और आकर्षक नौकरी का झांसा देकर शातिरों ने इन्हें विदेश बुलाया था। वहां पहुंचने पर पासपोर्ट जब्त कर बंधक बना लिया।



मामला सामने आने के बाद अब हिमाचल की जांच एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। फंसे युवाओं को सुरक्षित भारत लाने की मुहिम शुरू कर दी है।



इंटरनेट मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर स्लेवरी एक खतरनाक आपराधिक माडल बन चुका है। इसमें युवाओं को झूठे जॉब आफर के नाम पर विदेशों में बुलाया जाता है, जहां उनसे आनलाइन ठगी, डेटा चोरी, फेक निवेश स्कैम और अश्लील कंटेंट बनाने जैसे अपराधों में जबरन काम कराया जाता है।