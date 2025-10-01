मंडी में बसों के तेज हॉर्न पर पुलिस ने काटा 50 हजार का चालान, वाहन तेज चलाने पर भी हुआ एक्शन

जागरण संवाददाता, मंडी। सुंदरनगर, मंडी और नेरचौक के स्थानीय रूटों पर चलने वाली निजी बसों की लापरवाही पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) और पुलिस टीम ने शिकंजा कसा है। प्रेशर हार्न और ऊंची आवाज में स्टीरियो बजाने पर 10 बसों के 50000 रुपये के करीब चालान काटे गए हैं।

यह कार्रवाई फोरलेन पर नागचला चौक पर की गई। पिछले लंबे समय पर निजी बस चालकों के तेज रफ्तार से चलने, जोर से स्टीरियो बजाने और प्रेशर हार्न बजाने की शिकायतें आ रही थीं।

इस पर पीसीबी ने पुलिस के साथ व्हीकल मानिटरिंग कैंप लगाया। इस दौरान नागचला में करीब 50 बसों और ट्रकों की जांच की गई।

इस दौरान पुलिस विभाग ने बसों में ऊंची ध्वनि बजाने, प्रेशर हार्न पर 10 वाहनों के चालान काटे। इस दौरान बसों से स्पीकर भी हटाए गए। साथ ही बस संचालकों को निर्धारित गति सीमा में चलाने और अधिक गति से न चलाने को कहा गया।