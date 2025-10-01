मंडी में बसों के तेज हॉर्न पर पुलिस ने काटा 50 हजार का चालान, वाहन तेज चलाने पर भी हुआ एक्शन
मंडी के सुंदरनगर मंडी और नेरचौक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस ने निजी बसों पर शिकंजा कसा। प्रेशर हॉर्न और तेज संगीत बजाने पर 10 बसों का 50000 रुपये का चालान हुआ। नागचला चौक पर हुई कार्रवाई में 50 से अधिक वाहनों की जाँच हुई स्पीकर जब्त किए गए और गति सीमा का पालन करने की चेतावनी दी गई। भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।
जागरण संवाददाता, मंडी। सुंदरनगर, मंडी और नेरचौक के स्थानीय रूटों पर चलने वाली निजी बसों की लापरवाही पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) और पुलिस टीम ने शिकंजा कसा है। प्रेशर हार्न और ऊंची आवाज में स्टीरियो बजाने पर 10 बसों के 50000 रुपये के करीब चालान काटे गए हैं।
यह कार्रवाई फोरलेन पर नागचला चौक पर की गई। पिछले लंबे समय पर निजी बस चालकों के तेज रफ्तार से चलने, जोर से स्टीरियो बजाने और प्रेशर हार्न बजाने की शिकायतें आ रही थीं।
इस पर पीसीबी ने पुलिस के साथ व्हीकल मानिटरिंग कैंप लगाया। इस दौरान नागचला में करीब 50 बसों और ट्रकों की जांच की गई।
इस दौरान पुलिस विभाग ने बसों में ऊंची ध्वनि बजाने, प्रेशर हार्न पर 10 वाहनों के चालान काटे। इस दौरान बसों से स्पीकर भी हटाए गए। साथ ही बस संचालकों को निर्धारित गति सीमा में चलाने और अधिक गति से न चलाने को कहा गया।
वहीं दूसरी ओर जैसे ही अन्य बस आपरेटरों को चालान प्रक्रिया का पता चला तो अधिकतर बसों को नागचला के पीछे ही रोक दी।
उधर पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि ऐसे अभियान भविष्य में भी निरंतर चलाए जाएंगे ताकि उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
