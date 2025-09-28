Himachal News: कुल्लू के पूर्व SDM के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज, अधिवक्ता व प्रॉपर्टी डीलर भी नामजद
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के एसडीम रहे विकास शुक्ला के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एडीएम के खिलाफ यौन शोषण साजिश और गैंग रेप के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। केस एससी-एसटी अधिनियम के तहत दर्ज हुआ है। कुल्लू का एक अधिवक्ता व प्रॉपर्टी डीलर भी नामजद है।
जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के एसडीम रहे विकास शुक्ला के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एडीएम के खिलाफ यौन शोषण, साजिश और गैंग रेप के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है।
केस एससी-एसटी अधिनियम के तहत दर्ज हुआ है। कुल्लू का एक अधिवक्ता व प्रॉपर्टी डीलर भी नामजद है। हालांकि, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
