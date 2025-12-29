मंडी: 11 महीने में 60 किलो चरस और चिट्टा जब्त, नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान तेज

जागरण संवाददाता,मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पिछले एक साल में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जिले में पहली जनवरी से 30 नवंबर तक एनडीपीएस अधिनियम 1985 के अंतर्गत पुलिस द्वारा कुल 297 मामले दर्ज किए गए।

इतनी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त इस दौरान 60 किलोग्राम चरस, 1.323 किलोग्राम अफीम, 62 ग्राम पापी हस्क, 1.079 किलोग्राम हेरोइन, 2.658 किलोग्राम गांजा, पांच ग्राम एमडीएमए और 1686 नशीली गोलियां जब्त की गई। इसके अलावा 1,61,238 पोस्त और 3,67,094 भांग के पौधे नष्ट किए गए।

आबकारी विभाग द्वारा 125 केस दर्ज इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 के अंतर्गत पुलिस द्वारा 342 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 60,96,862 एमएल अंग्रेजी शराब, 31,72,394 एमएल देशी शराब, 59,64,150 एमएल बीयर और 3,32,050 एमएल अवैध शराब, लाहन एवं थरड़ा जब्त किया गया।

इसी अवधि में राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा 125 मामले दर्ज किए गए। इनमें 9,56,842 एमएल अंग्रेजी शराब, 24,61,500 एमएल देशी शराब, 3,58,250 एमएल बीयर तथा 3,15,400 एमएल अवैध शराब, लाहन एवं थरड़ा जब्त किया गया। अधिकारियों को दिए अहम निर्देश हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011, एनडीपीएस अधिनियम 1985 और हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अवैध शराब, मादक पदार्थों और खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों पर विभागीय समन्वय, निगरानी व कानून के अमल की विस्तृत समीक्षा की गई।

नियमित निगरानी की सलाह बैठक में उपायुक्त ने सभी एसडीएम को आबकारी अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय समन्वय समिति का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच सूचना साझा करना, त्रैमासिक समीक्षा करना और आवश्यकता अनुसार संयुक्त निरीक्षण को और अधिक प्रभावी बनाना है।