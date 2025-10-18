हिमाचल: भुंतर एयरपोर्ट पहुंचा SW-80 विमान, NCC कैडेट्स को अब नहीं जाना पड़ेगा पटियाला; पहाड़ों में लेंगे प्रशिक्षण

संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए आज एक ऐतिहासिक क्षण दर्ज हुआ। जब एक एचपी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी, कुल्लू को आवंटित एसडब्ल्यू-80 वायरस माइक्रोलाइट विमान ने कुल्लू-मनाली हवाई अड्डे (भुंतर एयरपोर्ट) पर सफल ट्रायल लैंडिंग की। एनसीसी एयर विंग के उड़ान प्रशिक्षण की सफल ट्रायल लैंडिंग से लंबे समय से विमानन प्रशिक्षण की प्रतीक्षा कर रहे कैडेट्स में नई उम्मीद और उत्साह का संचार हुआ है।



भुंतर एयरपोर्ट में एनसीसी हैंगर कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है। एसडब्ल्यू-80 वायरस माइक्रोलाइट विमान ने कुल्लू-मनाली हवाई अड्डे (भुंतर एयरपोर्ट) पर सफल लैंडिंग ज़िला के लिए मील पत्थर साबित होगा।

लंबित एमओयू को शीघ्र पूरा करने का आग्रह एचपी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी, कमांडिंग ऑफिसर, विंग कमांडर कुणाल शर्मा ने बताया कि एचपी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी ने राज्य शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ लंबित एमओयू को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि कुल्लू में ही एनसीसी कैडेट्स को उड़ान प्रशिक्षण दिलाने के सपने को साकार करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर होना अत्यंत आवश्यक है। यह विमान जो पहले पटियाला में स्थित था क्योंकि कुल्लू में कार्यशील हैंगर उपलब्ध नहीं था।

इनके नेतृत्व में हुई सफल उड़ान व लैंडिंग यह सफल उड़ान ग्रुप कैप्टन ए. भारद्वाज, कमांडिंग ऑफिसर, तीन पंजाब एयर स्क्वाड्रन एनसीसी, पटियाला और विंग कमांडर कुणाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में पूरी हुई है। पहाड़ी और जटिल हवाई मार्ग में इस सफल उड़ान का संचालन एनसीसी एयर विंग की उच्च स्तरीय योजना, कुशलता और प्रोफेशनलिज़्म का प्रतीक है।

यह ऐतिहासिक लैंडिंग न केवल एनसीसी परिवार के लिए गौरव और आत्मविश्वास का क्षण बनी, बल्कि एक एचपी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी के कैडेट्स के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी, जो अब कुल्लू घाटी के आकाश में भविष्य की उड़ानों के सपने देख रहे हैं।

चुनौतीपूर्ण भू-भाग पर सफल उड़ान और लैंडिंग की उन्होंने कहा जब एनसीसी एयर विंग के एसडब्ल्यू-80 वायरस माइक्रोलाइट विमान ने पहली बार कुल्लू-मनाली हवाई अड्डे के चुनौतीपूर्ण भू-भाग पर सफल उड़ान और लैंडिंग की। यह उड़ान न केवल तकनीकी दक्षता और उत्कृष्ट योजना का प्रमाण है, बल्कि एनसीसी कैडेट्स के लिए सपनों को पंख देने वाला क्षण भी बनी है।