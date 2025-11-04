हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू होने से बढ़ी ठंड; क्या कहता है मौसम का ताजा अनुमान?

जागरण संवाददाता, मनाली। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। पर्यटन नगरी मनाली सहित लाहुल-स्पीति की चोटियों में हिमपात का क्रम शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में कल पांच नवंबर को वर्षा और हिमपात की संभावना जताई गई है।



एक महीने बाद मौसम ने करवट बदली है। गत चार अक्टूबर को चोटियों में हिमपात का क्रम शुरू हुआ था। इस महीने भी चार तारीख को मौसम सुहावना हुआ है। लाहुल व मनाली घाटी की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात होने से ठंड बढ़ गई है।

सुबह धूप व शाम को बर्फबारी मंगलवार सुबह धूप खिली और पर्यटकों ने खिली धूप के बीच रोहतांग दर्रे में दस्तक दी। पर्यटकों ने दर्रे में बर्फ की खेलों का आनंद लिया। दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली। शाम के समय ऊंची चोटियों में हिमपात का क्रम शुरू हो गया।

शिंकुला व बारालाचा की पहाड़ियों पर भी हिमपात दूसरी ओर शिंकुला, बारालाचा कुंजम की चोटियों में भी हिमपात शुरू हो गया है। हालांकि सभी दर्रे यातायात के लिए बहाल है लेकिन मौसम के।तेवरों को देखते हुए अब संभलकर ही सफर करने की जरूरत है।