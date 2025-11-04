Language
    हिमाचल: 'एक करोड़ की अदायगी न होने पर ठेकेदार ने जड़ा रेस्ट हाउस पर ताला', क्या है पूरी सच्चाई? विभाग ने स्पष्ट की स्थिति

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 02:03 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में एक ठेकेदार द्वारा रेस्ट हाउस पर ताला लगाने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक करोड़ रुपये की अदायगी न होने के कारण ठेकेदार ने यह कदम उठाया। विभाग ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि अदायगी में देरी के कारण यह हुआ और मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।

    जिला मंडी के सुंदरनगर में बना लोक निर्माण विभाग का रेस्ट हाउस। जागरण

    संवाद सहयोगी, सुंदरनगर। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में करीब पौने चार करोड़ रुपये की लागत से बन रहे रेस्ट हाउस को लेकर विवाद हो गया है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार ने एक करोड़ रुपये का भुगतान न होने के कारण भवन पर ताला जड़ दिया है।

    यह जानकारी इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लेकिन विभाग इसके विपरीत कह रहा है।

    कार्य अंतिम चरण में

    इस बीच विभाग ने असलियत सबके सामने रखी है। विभाग का कहना है कि सुंदरनगर के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का कार्य अंतिम चरण में है। ऐसे में ठेकेदार द्वारा विश्राम गृह को आधिकारिक रूप से विभाग को नहीं सौंपा गया है। 

    रख रखाव का जिम्मा ठेकेदार के पास ही

    विभाग के अनुसार विश्राम गृह के रख रखाव का जिम्मा अभी तक ठेकेदार का ही है। इसमें रखा सामान और इसकी सुरक्षा भी ठेकेदार के ही सुपुर्द है। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ठेकेदार अपना ताला लगा सकता है। 

    ठेकेदार की अदायगी के लिए उच्च अधिकारियों को बताया

    ठेकेदार की राशि की अदायगी के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। राशि का प्राविधान होने पर सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के उपरांत विश्राम गृह विभाग को मिलेगा।

    3.73 करोड़ से तैयार किया गया है विश्राम गृह

    विश्राम गृह को 3.73 करोड़ की राशि से तैयार किया गया। जिसमें हर प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इसका 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। जबकि बाकी बचा पांच प्रतिशत कार्य अभी अंतिम चरण में है। जिसमें कमरों का फर्नीचर और अन्य सामान अभी रखा जाना शेष है। 

    पूर्व भाजपा सरकार के समय शुरू हुआ था कार्य

    पूर्व भाजपा सरकार के समय विश्राम गृह का कार्य शुरू हुआ था। यह अपने आप में एक खूबसूरत विश्राम गृह है। 

    विश्राम गृह को अभी तक विभाग को सौंपा नहीं गया है। पांच प्रतिशत का बचा हुआ कार्य अंतिम चरण में है। सारी आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद यह विभाग को मिलेगा।
    -रोशन ठाकुर, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सुंदरनगर।

