हिमाचल: 'एक करोड़ की अदायगी न होने पर ठेकेदार ने जड़ा रेस्ट हाउस पर ताला', क्या है पूरी सच्चाई? विभाग ने स्पष्ट की स्थिति

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में करीब पौने चार करोड़ रुपये की लागत से बन रहे रेस्ट हाउस को लेकर विवाद हो गया है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार ने एक करोड़ रुपये का भुगतान न होने के कारण भवन पर ताला जड़ दिया है।

यह जानकारी इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लेकिन विभाग इसके विपरीत कह रहा है। कार्य अंतिम चरण में इस बीच विभाग ने असलियत सबके सामने रखी है। विभाग का कहना है कि सुंदरनगर के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का कार्य अंतिम चरण में है। ऐसे में ठेकेदार द्वारा विश्राम गृह को आधिकारिक रूप से विभाग को नहीं सौंपा गया है।

रख रखाव का जिम्मा ठेकेदार के पास ही विभाग के अनुसार विश्राम गृह के रख रखाव का जिम्मा अभी तक ठेकेदार का ही है। इसमें रखा सामान और इसकी सुरक्षा भी ठेकेदार के ही सुपुर्द है। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ठेकेदार अपना ताला लगा सकता है।

ठेकेदार की अदायगी के लिए उच्च अधिकारियों को बताया ठेकेदार की राशि की अदायगी के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। राशि का प्राविधान होने पर सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के उपरांत विश्राम गृह विभाग को मिलेगा।