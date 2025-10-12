मनाली आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खबर, 13050 फीट ऊंचा रोहतांग दर्रा इस दिन होगा बहाल, बिछी है ढाई फीट से ज्यादा बर्फ
Rohtang Pass, कुल्लू मनाली में पर्यटक बर्फ से ढके रोहतांग दर्रे का आनंद जल्द ले सकेंगे। बीआरओ ने दर्रे से बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया है। लेह जाने वाले वाहनों के लिए रास्ता खुलने के साथ ही पर्यटकों को भी यहां घूमने का मौका मिलेगा। पर्यटक बर्फ से ढके पहाड़ों और साहसिक खेलों का आनंद ले सकेंगे। होटलों में पर्यटकों को विशेष छूट दी जा रही है, जिससे पर्यटन कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है।
जसवंत ठाकुर, मनाली। Rohtang Pass, जन्नत के नजारों का आनंद लेना है तो कुल्लू मनाली चले आएं। यहां पहाड़ों पर चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कुल्लू मनाली के मशहूर पर्यटन स्थल 13050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रे में ढाई फीट मोटी बर्फ बिछी हुई है। बीआरओ के जवान बर्फ हटाते हुए रोहतांग दर्रे में पहुंच गए हैं।
यह दर्रा पर्यटकों के लिए जल्द ही बहाल हो जाएगा। हालांकि इस दर्रे से शीघ्र बर्फ हटाने का मुख्य कारण लेह जाने वाले डीजल व पेट्रोल के टैंकर है लेकिन दर्रे के बहाल होने से कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटकों को भी आसानी से रोहतांग दर्रे के दीदार हो सकेंगे।
गत दिनों हुई बर्फबारी से बिछी है ढाई फीट बर्फ
देश व दुनिया के पर्यटकों की पहली पसंद रहने वाले रोहतांग दर्रे में ढाई फीट बर्फ की मोटी परत बिछी है। कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटक आसानी से रोहतांग दर्रे में बर्फ के दीदार कर सकेंगे। एनजीटी के आदेशानुसार हर रोज परमिंट लेकर 1200 पर्यटक वाहन रोहतांग जा सकेंगे। प्रशासन ने पर्यटकों को आन लाइन परमिंट की सुविधा दी है। रोहतांग परमिंट नामक साइट में जाकर पर्यटक रोहतांग के लिए परमिंट बुक कर सकते है।
मढ़ी तक जा रहे हैं सैलानी
बीआरओ बर्फ हटाते हुए रोहतांग दर्रे में पहुंच गया है। गत पांच अक्टूबर से बर्फबारी होने से रोहतांग दर्रा सैलानियों के लिए बंद हो गया था। सैलानी हालांकि मढ़ी तक जा रहे है लेकिन दर्रा अभी बंद है।
पार्किंग व्यवस्था होते ही बहाल होगा दर्रा
डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि बीआरओ द्वारा रोहतांग दर्रा बहाल करने के बाद जल्द ही दर्रे का दौरा किया जाएगा और हालात सहित पार्किंग व्यवस्था होते ही पर्यटकों के लिए रोहतांग बहाल कर दिया जाएगा।
मचेगी साहसिक खेलों की धूम
रोहतांग दर्रे में जल्द ही सैलानी बर्फ की खेलों का आनंद ले सकेंगे। इससे जहां पर्यटक साहसिक खेलों से रूबरू हो सकेंगे वहीं स्थानीय लोगों का भी रोजगार चल सकेगा। सैलानी रोहतांग दर्रे में स्नो स्कीइंग, स्नो स्कूटर, स्नो ट्यूब, घुड़सवारी, माउंटेन बाइक सहित मढ़ी में पैराग्लाइडिंग का आनंद ले सकेंगे।
होटलों में दी जा रही 30 से 35 प्रतिशत की छूट
कुल्लू मनाली के होटलों में पर्यटकों को 30 से 35 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है। लंबे समय से मंदी की मार झेल रहे पर्यटन कारोबारियों को जल्द ही पर्यटन कारोबार बेहतर रहने की उम्मीद है। होटल एसोसिएशन के निवर्तमान उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर ने कहा कि आने वाले दिनों में मनाली में पर्यटकों का मेला लगेगा। उन्होंने कहा कि रोहतांग दर्रे के बहाल होते ही मनाली में पर्यटन कारोबार गति पकड़ेगा।
सोमवार शाम तक बहाली की उम्मीद
बीआरओ कमांडर कर्नल गौरव का कहना है कि रोहतांग दर्रे में हिमपात होने के कारण डीजल व पेट्रोल लेकर लेह लद्दाख जा रहे वाहन मढ़ी में फंसे हुए हैं। यातायात सुचारू रखने को लेकर युद्धस्तर पर रोहतांग बहाली की जा रही है। मशीनें दर्रे में पहुंच गई हैं। सोमवार शाम तक रोहतांग बहाल होने की उम्मीद है।
