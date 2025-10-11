Language
    दिवाली पर मनाली के होटलों में स्पेशल ऑफर, सिर्फ 18 किमी दूर बर्फ में करें मस्ती, ये हैं 6 बेहतरीन स्नो प्वाइंट्स

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 02:44 PM (IST)

    Manali Snow Points, दिवाली पर मनाली के होटल विशेष ऑफर दे रहे हैं, जिससे पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। यहां से मात्र 18 किमी दूर बर्फ का आनंद लिया जा सकता है। मनाली के पास कई बेहतरीन स्नो प्वाइंट्स हैं, जहाँ स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसी गतिविधियों का आनंद लिया जा सकता है। होटल आवास, भोजन और पर्यटन के पैकेज भी दे रहे हैं।

    मनाली के पर्यटन स्थल गुलाबा में हाल ही में हुई बर्फबारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, मनाली। पर्यटन नगरी मनाली में दिवाली मनाने वाले सैलानियों के लिए खुशखबरी है। दिवाली के मौके पर पर्यटकों को मनाली के सैर सपाटे पर होटलों में 25 से 30 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। मनाली होटल कारोबारियों ने होटलों में छूट देने का निर्णय लिया है। 

    दशहरा सीजन में मनाली का पर्यटन कारोबार सामान्य रहने से पर्यटन नगरी मनाली के व्यवसायियों की नजरें अब दिवाली पर टिकी हैं। ट्रैवल एजेंटो की माने तो दिवाली के लिए देशभर से एडवांस बुकिंग का दौर शुरू हो गया है। 

    दिवाली के पर्व पर स्तरीय होटलों में डीजे और कुल्लवी नाटी की धूम रहेगी। इसकी तैयारी में पर्यटन कारोबारी जुट गए हैं। 

    मनाली से 18 किलोमीटर दूर बर्फ में मस्ती

    हाल ही में हुई ताजा बर्फबारी से मनाली के पर्यटन स्थल निखर उठे हैं। मनाली से 18 किलोमीटर दूर गुलाबा में सैलानी बर्फ का आनंद ले सकते हैं। सैलानी यहां बर्फ में मस्ती कर सकते हैं। 

    Rohtang Tunnel

    मनाली से दूर स्नो प्वाइंट

    • धुंधी     25 किमी
    • सिस्सु     34 किमी 
    • मढ़ी     35 किमी
    • कोकसर  35 किमी
    • अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल 38 किमी
    • रोहतांग 50 किमी 

    दिवाली पर बेहतर कारोबार की आस

    होटल कारोबारी वुड रोक के जीएम उदित, स्नो वैली रिजॉर्ट के एमडी विम्पी बक्शी, मनाली ग्रैंड के एमडी हैप्पी, ग्लेशियर होटल के जीएम किशन राणा व वुड स्टॉक के जीएम अजय अबरोल ने बताया कि सितंबर में सड़कें बेहतर न होने से दशहरे पर कुल्लू-मनाली में पर्यटन कारोबार 30 से 35 फीसदी तक ही सीमित रहा। उन्होंने कहा कि मनाली के होटलियरों को दिवाली में ऑक्यूपेंसी 60 से 70 फीसद तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे दीवाली में सूने पड़े घाटी के टूरिस्ट प्वाइंटों में भी रौनक आएगी।

    मनाली के होटलों में हो रही एडवांस बुकिंग

    ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन हिप्र के अध्यक्ष हीरा लाल व चेयरमैन बुद्धि प्रकाश ठाकुर ने बताया कि दिवाली के सैर सपाटे के लिए एडवांस बुकिंग आने से पर्यटन नगरी मनाली के व्यवसायियों को मंदी से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि होटलों में इन दिनों एडवांस बुकिंग हो रही है, जिससे दिवाली में कारोबार बेहतर रहने की उम्मीद है। 

    इन राज्यों से पहुंचते हैं दिवाली पर ज्यादा पर्यटक

    उन्होंने बताया कि दिवाली के लिए सबसे अधिक बुकिंग गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से आ रही है। होटल एसोसिएशन के निवर्तमान उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर ने बताया कि दिवाली में कारोबार बेहतर रहने की उम्मीद है।

    सप्ताहांत में बढ़ी पर्यटकों की आमद

    सप्ताहांत के चलते मनाली में पर्यटकों की आमद में पहले से बढ़ोतरी हुई है। शनिवार को पर्यटकों ने खिली धूप के बीच सोलंग, अजनी महादेव, फातरु, धुंधी, अटल टनल के साउथ व नार्थ पोर्टल, सिस्सु व कोकसर में बर्फ का आनंद लिया। शनिवार को बाहरी राज्यों से 50 से अधिक लग्जरी बसें जबकि चार सौ से अधिक पर्यटक वाहन मनाली आए।

