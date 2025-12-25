Language
    कुल्लू में नेपाली युवक ने की आत्महत्या, पुलिस कर रही है मामले की जांच

    By Davinder Thakur Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 10:10 PM (IST)

    कुल्लू के जरी में एक नेपाली युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 35 वर्षीय भीम लाल भारती के रूप में हुई है, जो नेपाल के रहने वाले थे। पुलिस मामले की ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, कुल्लू। पुलिस चौकी जरी में बुधवार को एक नेपाली युवक ने आत्महत्या कर ली। इसकी पहचान 35 वर्षीय भीम लाल भारती पुत्र चमन भारती निवासी गांव रजवरा जिला पशुपति आंचलरापति (नेपाल) के रूप में हुई है। पु

    लिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। हालांकि, आत्महत्या के कारणों को लेकर अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ पाई है। मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल कौशल ने की है।

