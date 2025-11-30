हिमाचल पुलिस की कुल्लू के होटल में दबिश, नशे की बड़ी डील करने पहुंचे पंजाब के 2 तस्कर गिरफ्तार; फैला रहे थे नेटवर्क

संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में पुलिस ने चिट्टे के खिलाफ विशेष अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत कुल्लू पुलिस ने होटल में ठहरे दो नशा तस्करों को पकड़ा है। कुल्लू पुलिस की टीम ने सरवरी में एक होटल में दबिश दी और मौके पर पंजाब के दो लोगों से 7.43 ग्राम चिट्टा बरामद किया।

आरोपितों की पहचान रवि कुमार निवासी हाउस नंबर 9415/2, वार्ड नंबर 5, स्ट्रीट नंबर 6, गुरु गोबिंद स्कूल के पास चंद्र लोक कॉलोनी, बस्ती जोधेवाल, लुधियाणा पंजाब, प्रीतम सिंह निवासी हाउस नंबर 1275, स्ट्रीट नंबर 5, चंदरलोक कॉलोनी, रोहन रोड बस्ती जोधेवाल, लुधियाना, पंजाब के रूप में हुई है।

पुलिस को मिली चिट्टे की डील की सूचना

जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुल्लू के सरवरी में चिट्टे की डील हो रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने सुनियोजित तरीके से होटल बालाजी सरवरी में औचक दबिश दी। इस दौरान वहां पर पंजाब के दो लोग ठहरे हुए थे। दोनों की शक के आधार पर तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 7.43 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।