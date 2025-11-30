Language
    हिमाचल पुलिस की कुल्लू के होटल में दबिश, नशे की बड़ी डील करने पहुंचे पंजाब के 2 तस्कर गिरफ्तार; फैला रहे थे नेटवर्क

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:36 AM (IST)

    कुल्लू पुलिस ने एक होटल पर छापा मारकर पंजाब के कुछ लोगों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। ये लोग होटल में कमरा किराए पर लेकर नशे की डीलिंग कर रहे थे। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।  

    कुल्लू पुलिस ने होटल में दबिश देकर दो तस्करों को पकड़ा है।

    संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में पुलिस ने चिट्टे के खिलाफ विशेष अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत कुल्लू पुलिस ने होटल में ठहरे दो नशा तस्करों को पकड़ा है। कुल्लू पुलिस की टीम ने सरवरी में एक होटल में दबिश दी और मौके पर पंजाब के दो लोगों से 7.43 ग्राम चिट्टा बरामद किया।

    आरोपितों की पहचान रवि कुमार निवासी हाउस नंबर 9415/2, वार्ड नंबर 5, स्ट्रीट नंबर 6, गुरु गोबिंद स्कूल के पास चंद्र लोक कॉलोनी, बस्ती जोधेवाल, लुधियाणा पंजाब, प्रीतम सिंह निवासी हाउस नंबर 1275, स्ट्रीट नंबर 5, चंदरलोक कॉलोनी, रोहन रोड बस्ती जोधेवाल, लुधियाना, पंजाब के रूप में हुई है।

    पुलिस को मिली चिट्टे की डील की सूचना


    जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुल्लू के सरवरी में चिट्टे की डील हो रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने सुनियोजित तरीके से होटल बालाजी सरवरी में औचक दबिश दी। इस दौरान वहां पर पंजाब के दो लोग ठहरे हुए थे। दोनों की शक के आधार पर तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 7.43 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। 

    बंदरोल में किराये के कमरे में रह रहा एक आरोपित

    रवि कुमार कुल्लू के बंदरोल में किराये के कमरे में रह रहा है। यहां पर रहकर यह चिट्टे की सप्लाई का कार्य कर रहा था। इसने चिट्टा तस्करी का पूरा नेटवर्क बना रखा था। 

    23 नवंबर को भी होटल से पकड़े थे पांच लोग 

    इससे पूर्व भी 24 नवंबर को कुल्लू पुलिस की टीम ने पंजाब के रहने वाले पति-पत्नी सहित तीन को 20.32 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया था। इससे पहले 23 नवंबर को भी मनाली पुलिस की टीम ने एक निजी होटल से पांच लोगों को 26.29 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल ने  की है। उन्होंने बताया कि चिट्टा तस्करी पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।