Himachal: गाड़ी के लिए फेंसी नंबर दिलाने के नाम पर 1.80 लाख की ठगी, RTO कार्यालय का फर्जी अधिकारी बनकर की वारदात

संवाद सहयोगी, कुल्लू। Himachal Pradesh kullu News, हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में फेंसी नंबर के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। आरटीओ कार्यालय कुल्लू का फर्जी अधिकारी बनकर 1.80 लाख रुपये ठग लिए। इस मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित को वाहन के लिए फेंसी नंबर दिलाने का झांसा दिया गया था।

मनाली के शनाग निवासी मोहित यादव ने पुलिस को सौंपी शिकायत में बताया कि आरिफ अली सात दिसंबर 2022 से खुद को आरटीओ कार्यालय में अधिकारी बता रहा था। उसने वाहन के लिए फेंसी नंबर दिलाने का झांसा दिया था।

कुछ समय के बाद आरोपित ने आधार कार्ड की हस्ताक्षर की हुई कापी मांगी। इसके बाद उसने 1.80 लाख रुपये की मांग की। मोहित यादव ने भी आरिफ के खाते में पैसे जमा करवा दिए। कार्यालय में पता किया तो नहीं था उस नाम का अधिकारी जब कई दिन तक नंबर नहीं मिला तो आरटीओ कुल्लू से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि आरिफ नाम का कोई व्यक्ति कार्यरत नहीं है। इसके बाद आरिफ अली ने मोबाइल कॉल उठाना भी बंद कर दिया।