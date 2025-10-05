Language
    Kullu Dussehra: भारी बारिश के देवताओं के टेंट घुस गया पानी और सीवरेज की गंदगी, देवलु हुए परेशान जताई नाराजगी

    By davinder thakur Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:41 PM (IST)

    Kullu Dussehra 2025 अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में बारिश ने खलल डाला। देवताओं के तंबू में पानी और सीवरेज घुस गया जिससे देवलुओं को परेशानी हुई। व्यापारियों को भी बारिश के कारण नुकसान हुआ क्योंकि पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं थी। इस वर्ष 262 देवी-देवता कुल्लू दशहरा में भाग ले रहे हैं और भक्त आशीर्वाद लेने आ रहे हैं।

    कुल्लू दशहरा उत्सव में भारी बारिश के कारण टेंट में घुसे पानी को निकालते देवलु।

    संवाद सहयोगी, कुल्लू। Kullu Dussehra 2025, अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के चौथे दिन सुबह होते ही तेज बारिश हो गई। इस कारण दशहरा उत्सव में खलल पड़ गया। बारिश से देवताओं के टैंट में पानी चला गया। इस कारण उनके टैंट में रहना मुश्किल हो गया था। कुछ देवता के देवलु स्वयं पानी का रास्ता बनाते हुए दिखे। जसवंत सिंह नारायण ने बताया कि देवता के टेंट में पानी आ गया। जिस कारण परेशानी हुई है।

    देवता के टेंट में पहुंच गया सीवरेज का गंदा पानी

    खेमराज देवलु ने बताया कि सीवरेज का पानी देवता के टेंट में आ गया है। इस कारण वह बैठ तक नहीं पाए हैं। देवता लक्ष्मी नारायण के टेंट में भी पानी आ गया। इसके अलावा 32 दिनों के लिए सजे व्यापारिक मेले में भी व्यापारियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    दुकानदार भी हुए बारिश के कारण परेशान

    दुकानदार कालू राम ने बताया कि पहले हम लोग झूले के पास बैठते थे अब हमें पीछे कहीं और जगह दे दी है। अब बारिश से भी परेशान हैं। पानी की निकासी तक नहीं बनाई गई। हमारा सामान नहीं बिक रहा है। हालांकि कुछ देर बाद बारिश थम गई अगर थोड़ी देर तक और बारिश होती तो सभी को दिक्कत पेश आती।

    262 देवी देवता पहुंचे हैं दशहरा में

    अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में इस बार 262 देवी देवता पहुंचे हैं। यहां रोजाना हजारों लोग देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन बारिश के कारण परेशानी हुई। 

    निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए थी : दोतराम 

    देवी देवता कारदार संघ के अध्यक्ष दोतराम ठाकुर ने कहा कि प्रशासन को अवगत करवा दिया है। निकासी की व्यवस्था प्रशासन को पहले करनी चाहिए थी। बारिश से देवता व देवलुओं का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

