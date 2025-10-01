Language
    कुल्लू में दशहरा को लेकर प्रशासन अलर्ट, 1200 पुलिसकर्मी किए गए तैनात; 150 CCTV कैमरों से होगी निगरानी

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:05 AM (IST)

    कुल्लू में दशहरा उत्सव की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग ने व्यापक तैयारी कर ली है। इस वर्ष 1200 पुलिस और होमगार्ड जवान तैनात रहेंगे। एडीजीपी अभिषेक त्रिवेदी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गई है। शहर को 14 सेक्टरों में बांटा गया है और 150 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। ड्रग्स और चरस की तस्करी रोकने के लिए भी पुलिस विशेष ध्यान रखेगी।

    1200 पुलिस जवान रखेंगे दशहरा में चप्पे चप्पे पर नजर। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में इस बार पुलिस विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। दशहरा उत्सव के दौरान 1200 पुलिस व होमगार्ड के जवान पूरे क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। इसके लिए पुलिस जवान कुल्लू पहुंच जाएंगे।

    अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव इस बार दो से आठ अक्टूबर तक मनाया जाएगा। दशहरा उत्सव की तैयारियों को लेकर एडीजीपी अभिषेक त्रिवेदी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई है।

    डीआईजी मध्य रेंज मंडी राहुल नाथ को दशहरा उत्सव का प्रभारी लगाया गया है। इसके साथ ही पूर्व पुलिस अधीक्षक कुल्लू रहे पदम चंद भी कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान यहां पर कानून व्यवस्था संभालेंगे। पूर्व एसपी पदम चंद को मेला मैदान रथ मैदान में अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने बताया कि उत्सव को लेकर एसडीआरएफ तीन रिर्जेव, एनडीआरएफ बटालियन की भी मांग की गई है।

    दशहरा उत्सव के दौरान शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात होंगे। इस दौरान पुलिस वर्दी व सिविल ड्रेस में जगह-जगह पुलिस तैनात किए जाएंगे, ताकि वे हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रख सकें। पुलिस विभाग ने दशहरा मैदान को 14 सेक्टरों में बांटा गया और हर सेक्टर में सेक्टर ऑफिसर के नेतृत्व में ही पूरी टीम कार्य करेगी।

    बजौरा से लेकर बाशिंग तक यह सेक्टर बांटे गए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में 150 सीसीटीवी कैमरों से संदिग्धों पर निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा दो ड्रोन टीमों का गठन किया गया है। विशेष दस्ते का गठन किया गया है। इसके अलावा पूरे कुल्लू में 136 सीसीटी कैमरे लगाए गए हैं। इस दौरान एडीजीपी अभिषेक त्रिवेदी ने ढालपुर के मैदान का निरीक्षण भी किया।

    बैरियर में आने-जाने वालों पर कंडी नजर

    बैरियर में आने-जाने वाले लोगों की तलाशी ली जाएगी। सभी बैरियरों पर पुलिस के जवान दिन-रात डयूटी देंगे। दशहरा उत्सव के दौरान ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए भी रोड मैप तैयार किया है, इस पर पुलिस अमल करेगी। बजौरा और रामशिला तक नाके लगाए जाएंगे। कुल्लू आने वाले लोगों को इन्हीं नाकों से होकर गुजरना होगा। पुलिस के जवान चप्पे-चप्पे पर तैनात होंगे।

    कुल्लू पुलिस ने तैयार किया रोडमैप

    दशहरा की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए कुल्लू पुलिस रोडमैप तैयार किया गया है। दशहरा की आड़ में ड्रग्स और चरस की तस्करी न हो, इस पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी।

    जिले में अन्य राज्यों की गाड़ियों को प्रवेश निरीक्षण के बाद ही मिलेगा। पुलिस हर आने-जाने वाले लोगों पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से नजर रखेगी। इसमें नाइट विजन, नंबर स्कैनिंग, हाई जूम वाले सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे।