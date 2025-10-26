कुल्लू में निर्माणाधीन घर से 34 KG क्रिस्टल और विस्फोटक सामग्री बरामद, अधिकारी से डिब्बा छीनकर भागे शातिर

संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में क्रिस्टल और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। गड़सा घाटी के नीनू नाला गांव में वन विभाग की टीम ने एक घर में दबिश दी तो मकान में अवैध रूप से लकड़ी व 34 किलोग्राम क्रिस्टल, विस्फोटक सामग्री का एक डिब्बा बरामद किया गया है। बाद में कुछ लोग इस डिब्बे को उठाकर भाग गए। पुलिस इनकी तलाश कर रही है।

