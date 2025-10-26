Language
    कुल्लू में निर्माणाधीन घर से 34 KG क्रिस्टल और विस्फोटक सामग्री बरामद, अधिकारी से डिब्बा छीनकर भागे शातिर

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:14 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में वन विभाग की टीम ने गड़सा घाटी के नीनू नाला गांव में एक निर्माणाधीन घर पर छापा मारा। वहां से 34 किलोग्राम क्रिस्टल और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। तलाशी के दौरान, कुछ लोग डिब्बा छीनकर भाग गए। पुलिस अधीक्षक कुल्लू ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    जिला कुल्लू के गड़सा में क्रिस्टल और विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में क्रिस्टल और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। गड़सा घाटी के नीनू नाला गांव में वन विभाग की टीम ने एक घर में दबिश दी तो मकान में अवैध रूप से लकड़ी व 34 किलोग्राम क्रिस्टल, विस्फोटक सामग्री का एक डिब्बा बरामद किया गया है। बाद में कुछ लोग इस डिब्बे को उठाकर भाग गए। पुलिस इनकी तलाश कर रही है।

    इस सनसनीखेज मामले के बाद आसपास के लोग भी दहशत में हैं। पुलिस जांच कर रही है आरोपित के पास विस्फोटक पदार्थ कैसे आया व उसकी क्या मंशा होगी। 

    वन विभाग के बीओ ने करवाई शिकायत

    बीओ ठेला नीरज शर्मा ने भुंतर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है कि शुक्रवार को वह वारंट देने के लिए गांव नीनू नाला गए थे। इस दौरान राम प्रकाश उर्फ पालू के निर्माणाधीन घर की तलाशी ली गई। वह अपने घर में लगाए गए दरवाजों और खिड़कियों का कोई बिल नहीं दिखा सके। 

    विस्फोटक सामग्री का डिब्बा छीनकर भागे

    तलाशी के दौरान एक कमरे में 34 किलोग्राम क्रिस्टल और घर में विस्फोटक का एक डिब्बा मिला। राम प्रकाश और उसके साथी विस्फोटक सामग्री का डिब्बा छीनकर भाग गए।

    पुलिस कार्रवाई कर रही : एसपी

    पुलिस अधीक्षक कुल्लू डा. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 


    पहले भी क्षेत्र में इस तरह के मामले सामने आए हैं : डीएफओ

    डीएफओ प्रवीण ठाकुर ने बताया कि पहले भी ठेला क्षेत्र में इस प्रकार की अवैध गतिविधियां पाई गई हैं। अवैध रूप से पाए गए क्रिस्टल व लकड़ी की जांच की जाएगी, इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया जाएगा।

