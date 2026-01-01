Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हिमाचल: बर्फबारी में नए साल का जश्न, मनाली के पर्यटन स्थलों में स्नोफाल देख झूम उठे सैलानी; अटल टनल भी हुई सफेद

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:12 PM (IST)

    मनाली और आसपास के क्षेत्रों में नए साल के पहले दिन भारी बर्फबारी हुई। रोहतांग, अटल टनल और कोकसर में पर्यटकों ने हिमपात का खूब आनंद लिया। बर्फबारी के क ...और पढ़ें

    Hero Image

    अटल टनल के पार कोकसर में वीरवार दोपहर के समय होता हिमपात।

    जसवंत ठाकुर, मनाली। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली की पहाड़ियों व रोहतांग व अटल टनल के पार नए साल के पहले ही दिन बर्फबारी हुई है। आज बर्फ के दीदार करने कोकसर गए पर्यटकों का स्वागत बर्फ के फाहों से हो रहा है। नया साल मनाने पहुंचे पर्यटकों ने यहां हिमपात का आनंद लिया। 

    रोहतांग व शिंकुला, बारालाचा व कुंजम दर्रे पर आधा फीट से अधिक, जांस्कर-समदो में चार इंच, कोकसर में तीन इंच व अटल टनल के आसपास दो इंच हिमपात हो चुका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहतांग व शिंकुला के लिए आवाजाही रोकी

    बुधवार को नववर्ष की पूर्व संध्या पर रोहतांग दर्रे सहित शिंकुला, कोकसर, अटल टनल और समस्त ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ। हिमपात के कारण बुधवार से रोहतांग व शिंकुला दर्रे के लिए वाहनों की आवाजाही रोक दी है।

    नए साल का बर्फबारी में जश्न 

    अटल टनल व कोकसर आए पर्यटकों का स्वागत बर्फ के फाहों से हुआ। फोर बाई फोर वाहन कोकसर से आगे पहुंचे गए, जबकि सामान्य वाहन अटल टनल व सिस्सु तक पहुंचे। पर्यटकों ने बर्फ के फाहों में खूब मस्ती की ओर फोटोग्राफी सहित बर्फ की खेलों का आनंद लिया।

    बर्फबारी के इंतजार में हजारों पर्यटकों ने डाला डेरा

    माल रोड मनाली में बर्फ के फाहों की उम्मीद लिए हजारों पर्यटकों ने मनाली में डेरा डाला हुआ है। नववर्ष का जश्न मनाकर कुछ पर्यटकों ने वापसी की राह पकड़ी है, जबकि अधिकतर  अभी मनाली में ही रुके हुए है। मौसम विभाग ने भी हिमपात होने की बात कही है। हालांकि अभी बर्फ के फाहे पहाड़ों तक ही सीमित हैं लेकिन उम्मीद है कि देर शाम तक घाटी में भी हिमपात होगा।

    हिमपात के कारण बंद है रोहतांग दर्रा

    एसडीएम मनाली रमण कुमार शर्मा ने बताया कि हिमपात को देखते हुए रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि दर्रे में पर्यटकों की आवाजाही मौसम की परिस्थितियों पर ही निर्भर रहेगी।